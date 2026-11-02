Matías Velázquez y Soledad Aita conquistaron la Carrera Rosa 2026

Deportes

El atleta de Salto se quedó con los 10K en 33m. 03s. tras doblegar en los kilómetros finales al local Ivo Tapia y la pergaminense repitió el festejo de 2025, con un tiempo de 39m. 10s. Más de 500 personas le dieron vida a una emotiva mañana a beneficio de Corazones en Acción.

Pergamino volvió a teñirse de rosa en la mañana del domingo con la exitosa disputa de la tercera edición de la Carrera Rosa. Con epicentro en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Chile, frente al Parque Belgrano, más de 500 participantes se sumaron a la propuesta que unió la exigencia de los 10K competitivos y la integración de los 3K participativos. En el plano estrictamente deportivo, los grandes protagonistas de la mañana fueron el saltense Matías Velázquez y la pergaminense Soledad Aita, quienes se quedaron con el triunfo en la clasificación general.

El triunfo viajó a Salto En la prueba de 10 kilómetros, las expectativas previas de un gran espectáculo atlético se cumplieron con creces. El atleta de Salto, Matías Velázquez -quien llegaba precedido de un gran presente tras ser el sexto mejor argentino en el Maratón de Buenos Aires 2026, protagonizó un duelo con el local y ganador de la edición 2025, Ivo Tapia.

Ambos corredores marcaron el ritmo de la competencia y compartieron la punta durante gran parte del recorrido. Sin embargo, al llegar al kilómetro 8, Velázquez apeló a un cambio de ritmo que le permitió establecer una luz de diferencia.

En los kilómetros finales, Velázquez logró sostener esa ventaja hasta cruzar el arco de llegada en el primer lugar con un tiempo de 33m. 03s. Tapia finalizó en la segunda posición a pocos segundos con un registro de 33m. 16s., mientras que el tercer escalón del podio también quedó en manos locales gracias a la destacada actuación de Gabriel Vecino, quien detuvo el reloj en 34m. 32s.

Soledad Aita, otra vez ganadora Entre las damas, la pergaminense Soledad Aita ratificó su favoritismo y sumó un logro más a su muy positivo 2026. La ganadora de la edición 2025 no dejó dudas y construyó una victoria de punta a punta, imponiendo su ritmo desde la señal de largada para alcanzar su segundo triunfo consecutivo de la Carrera Rosa, con un tiempo de 39m. 10s.

El segundo puesto fue para la colonense Mariana Aragón, quien registró 44m. 07s. (mejorando el tercer lugar que había obtenido el año pasado), y completó el podio la pergaminense, Karen Facal, con una marca de 44m. 33s.

Con las victorias de Velázquez y Aita, el historial de la prueba -iniciado en 2022 con los triunfos de Federico Bruno y Daiana Ocampo, y continuado en 2025 por Tapia y la propia Aita- sigue sumando capítulos a este evento.

Mucho más que una carrera Más allá de los relojes y los podios, el verdadero triunfo de la jornada se vivió en el plano social y comunitario. Organizada en conjunto por la Asociación Civil Corazones en Acción - Pelucas Solidarias Pergamino y la Asociación Atlética Pergamino (AAP), con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes del Municipio, la prueba reafirmó su lugar como un emblema de concientización sobre la prevención del cáncer de mama.