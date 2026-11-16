Más luz y seguridad: avanzan las tareas de refaldeo y despeje de luminarias

> Más luz y seguridad: avanzan las tareas de refaldeo y despeje de luminarias

Municipalidad de Pergamino

Las cuadrillas municipales, en coordinación con ENTRE, llevan adelante trabajos de poda preventiva en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del alumbrado público, mejorar la visibilidad vial y cuidar la salud del arbolado urbano. El despeje es fundamental para prevenir roturas de cables y...

Las cuadrillas municipales, en coordinación con ENTRE, llevan adelante trabajos de poda preventiva en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del alumbrado público, mejorar la visibilidad vial y cuidar la salud del arbolado urbano.

El despeje es fundamental para prevenir roturas de cables y artefactos durante los días de viento o tormentas, como las que se esperan por el fenómeno El Niño.

Así lo explicó Diego Basanta, director de Arbolado y Espacios Verdes Públicos, quien agregó: “Tenemos un cronograma planificado por zonas. Comenzamos por el centro, donde teníamos algunas calles bastante cargadas de ramas bajas, como Pinto, entre el 200 y el 500; Dorrego, desde Azcuénaga hasta Dr. Alem; y Ricardo Rojas, en barrio La Amalia. Esta tarea se coordinó con el personal de ENTRE para que no quedaran las calles sucias después del trabajo. Nosotros vamos cortando y chipeando, mientras ellos vienen detrás barriendo y juntando lo que haya quedado de hojas, algunas ramas pequeñas y viruta. Esto puede ocasionar algún inconveniente para el tránsito peatonal y automotor, pero les pedimos paciencia a los vecinos”.

El refaldeo (o elevación de copa) y el despeje de luminarias son tareas de poda preventiva fundamentales para el mantenimiento del arbolado urbano. Cada una cumple funciones específicas relacionadas con la seguridad, la infraestructura y la salud del propio árbol.

Estas intervenciones puntuales aportan beneficios directos para toda la comunidad:

• Mayor iluminación nocturna: al retirar las ramas que obstruyen el haz de luz de los artefactos, se evita el “efecto pantalla” y se logra que la luz llegue de manera efectiva a calles y veredas.

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• Seguridad vial y peatonal: la elevación de las ramas más bajas despeja la visual de semáforos, señales de tránsito y esquinas, además de facilitar la circulación de peatones y vehículos de gran porte.

• Cuidado del arbolado y los servicios: a diferencia de las podas drásticas, el refaldeo y el despeje son cortes selectivos que no dañan la estructura ni la vitalidad del árbol y, al mismo tiempo, previenen roturas de cables y artefactos durante los días de viento o tormentas.