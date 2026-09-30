María Marta Rodríguez y Graciela Torres, campeonas argentinas de rural bike

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Las ciclistas pergaminenses se consagraron en Termas de Río Hondo en las categorías Damas Máster B1 y C1 respectivamente, en una jornada marcada por el calor extremo. Daniel Cintora y Walter Santupery finalizaron en el Top 10 en sus categorías.

El domingo pasado, el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo fue el epicentro del 22° Campeonato Argentino de rural bike. Fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO) y organizado por el Santiago del Estero Mountain Bike Club, el evento reunió a los mejores exponentes del país.

El trazado santiagueño ofreció un desafío que combinó velocidad y un entorno turístico único. Con punto de partida y llegada en el playón del autódromo, los participantes transitaron por caminos rurales consolidados que rodean el aeropuerto internacional y por el sector costero del Dique Frontal Río Hondo.

El factor climático fue un protagonista excluyente: las altas temperaturas (superiores a 40°) obligaron a los organizadores a modificar el programa y reducir la cantidad de vueltas previstas en las distintas categorías para preservar la integridad de los corredores. En ese contexto, Pergamino dejó su huella al lograr dos títulos nacionales.

Rodríguez y Torres, campeonas En la categoría Damas Máster B1, María Marta Rodríguez se coronó campeona argentina. La representante local completó las tres vueltas al circuito de 12 kilómetros con un tiempo de 1h. 18m. 34s, aventajando por dos segundos a la cordobesa María Inés Castro y por 25 segundos a la salteña Patricia Mansilla.

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La otra gran alegría para Pergamino llegó de la mano de Graciela Torres. Compitiendo en la divisional Damas Máster C1, se adjudicó el primer puesto tras completar los dos giros de competencia en 52m. 42s.