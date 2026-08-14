Marcharon por Juan Benítez reclamaron justicia y prisión preventiva para Ramiro Otermín

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Familiares y amigos de Juan Benítez marcharon en Pergamino para pedir justicia por el homicidio en Paraje Pujol y reclamar que Ramiro Otermín continúe detenido.

Familiares y amigos de Juan Benítez marcharon este viernes en Pergamino para reclamar justicia por el homicidio ocurrido en Paraje Pujol y pedir que Ramiro Otermín continúe detenido. La movilización fue encabezada por la viuda del joven, Lorena Maldonado, y tuvo como destino la sede de la Fiscalía.

La concentración comenzó durante la mañana en la plaza 25 de Mayo y posteriormente los manifestantes se trasladaron hasta el edificio de la Fiscalía, ubicado en Mercedos 865. Allí hicieron visible el reclamo de la familia de Juan Ignacio Benítez, asesinado el miércoles 29 de julio en la zona rural de Paraje Pujol.

La principal consigna de la movilización fue el pedido de justicia por Juan y el reclamo para que Ramiro Otermín, único imputado por el homicidio, permanezca privado de su libertad mientras avanza la investigación judicial.

Entre los familiares que participaron de la marcha estuvo Lorena Maldonado, viuda de Juan Benítez, quien expresó públicamente el pedido de la familia para que el acusado continúe detenido y sea trasladado a una unidad penitenciaria, de acuerdo con lo que corresponda en el marco del proceso judicial.

El reclamo de la familia Durante la movilización, Maldonado sostuvo que la familia pretende que Otermín “pague lo que tenga que pagar” por la muerte de Juan. También cuestionó la posibilidad de que el episodio pueda ser interpretado como un hecho ocurrido en defensa propia.

Según relató la viuda, el conflicto entre las familias venía precedido por una problemática vecinal relacionada con el ingreso de animales a determinados sectores del predio rural. En ese contexto, sostuvo que el acusado habría regresado a su vivienda para buscar un arma antes de dirigirse nuevamente hacia el lugar donde se encontraban integrantes de la familia Benítez.

“Él fue directamente a matarlo”, afirmó Maldonado durante la entrevista realizada durante la marcha, al referirse a su interpretación de lo sucedido.

La mujer también indicó que, de acuerdo con lo que pudo observar durante el episodio, Otermín habría llegado portando armas de fuego. Mencionó una carabina y otra arma de menor tamaño, que identificó como un revólver calibre 38. Aclaró, además, que no observó que llevara un cuchillo.

La familia estaba trabajando De acuerdo con el relato brindado por Maldonado, Juan Benítez, su padre Eduardo y su tío Gustavo se encontraban realizando tareas rurales cuando se produjo el enfrentamiento.

La familia estaba trabajando en el alambrado del predio para impedir que ingresaran animales. En esas circunstancias se habría producido la confrontación con Otermín, en el marco de un conflicto vecinal que, según los allegados de la víctima, se había extendido durante un período previo.

El episodio terminó con Juan Ignacio Benítez, de 29 años, fallecido como consecuencia de las heridas sufridas. Su padre y su tío también resultaron alcanzados por disparos y recibieron asistencia médica, mientras que el acusado sufrió lesiones durante el enfrentamiento.

La investigación deberá determinar con precisión cómo se desencadenó la pelea, qué ocurrió durante la secuencia de disparos y cuál fue la conducta desplegada por cada una de las personas que participaron del episodio.

La investigación por el homicidio La causa está a cargo del fiscal Francisco Furnari, titular de la Fiscalía Nº 8 del Departamento Judicial Pergamino. Ramiro Otermín permanece detenido como único acusado por el homicidio de Juan Benítez.

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La Fiscalía continúa incorporando elementos probatorios, declaraciones testimoniales y otras medidas destinadas a reconstruir la secuencia del hecho. Uno de los puntos centrales de la investigación consiste en establecer con precisión las circunstancias en las que se produjeron los disparos que terminaron provocando la muerte del joven.

En ese marco, el fiscal Furnari y la secretaria de la Fiscalía Nº 8, Geraldine Casco, tienen previsto realizar una inspección judicial en la escena del homicidio. La diligencia permitirá volver a observar las características del inmueble y sus alrededores, analizar distancias y posiciones y contrastar los testimonios incorporados al expediente con los elementos objetivos encontrados en el lugar.

La recorrida por la propiedad de la familia Benítez y las inmediaciones de la vivienda forma parte de las medidas destinadas a profundizar la reconstrucción del episodio ocurrido el 29 de julio.

Otermín continúa detenido Ramiro Otermín continúa detenido mientras se desarrolla la investigación. Hasta el momento, la defensa está a cargo del defensor oficial Daniel Ryan, aunque se había mencionado la posibilidad de que el imputado designe un abogado particular.

La eventual intervención de un defensor particular no modificaría el curso de la investigación, que continuará bajo la conducción del fiscal Francisco Furnari. La Fiscalía deberá completar las medidas probatorias pendientes y, con base en los elementos reunidos, definir los próximos pasos procesales.

Uno de los objetivos de la instrucción es reunir evidencia suficiente para avanzar con el pedido de prisión preventiva. Si ese requerimiento es presentado por la Fiscalía y posteriormente concedido por la Justicia, Otermín continuará detenido durante el desarrollo de las distintas etapas del proceso, conforme a las decisiones que adopte el órgano judicial competente.

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La marcha de este viernes tuvo precisamente como uno de sus principales reclamos que el imputado permanezca privado de su libertad. Los familiares consideran que esa medida resulta necesaria mientras se esclarecen las circunstancias del homicidio de Juan Benítez.

“Por tu memoria, por tu paz” Los familiares y amigos llevaron durante la movilización un cartel con una extensa consigna dedicada a Juan. El mensaje expresaba el sentimiento de quienes acompañaron a la víctima y sintetizaba el reclamo que motivó la marcha.

“JUSTICIA POR JUAN”, podía leerse en el comienzo del cartel, seguido por una serie de frases dirigidas al joven: “PROMETEMOS NO CALLARNOS Y ACA ESTAMOS”, “POR TU MEMORIA, POR TU PAZ”, “TU FAMILIA Y AMIGOS NO SE RINDEN” y “MIENTRAS TENGAMOS VOZ TU NOMBRE SE VA A ESCUCHAR”.

El mensaje concluía con una frase que se transformó en una de las expresiones centrales de la movilización: “JUAN TU LUZ GUÍA NUESTRA LUCHA”.