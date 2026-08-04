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Maniobra engañosa con la carga del Telepase termina en abultada estafa

Mediante engaños, lo indujeron a operar en las aplicaciones de sus cuentas de Banco Credicoop y Banco Provincia, logrando realizar siete transferencias no autorizadas por un total de 4.551.000 pesos.

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03 de agosto de 2026 a las 09:20 p. m.
Maniobra engañosa con la carga del Telepase termina en abultada estafa
Lograron engañarlo con una promoción de Telepase.

Un hombre de 61 años fue víctima de una millonaria estafa telefónica. Según denunció, recibió un llamado de un desconocido manifestando ser por la validación del débito automático del servicio Telepase. Mediante engaños, lo indujeron a operar en las aplicaciones de sus cuentas de Banco Credicoop y Banco Provincia, logrando realizar siete transferencias no autorizadas por un total de 4.551.000 pesos. La causa quedó bajo la órbita de la UFIyJ N° 08.

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