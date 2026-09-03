Los inversores no solo ven una moneda... tienen el foco en muchos aristas (y más cuando de cripto se trata)

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Para un inversor argentino, seguir la cotización de Bitcoin no implica mirar únicamente cuánto vale BTC en dólares. La evolución del tipo de cambio, la inflación, las reservas internacionales y las expectativas sobre el peso también pueden influir en el resultado de una inversión medida en moneda local. Esta relación es especialmente importante en Argentina, donde los movimientos del dólar pueden tener un impacto significativo sobre los precios de bienes, servicios y activos financieros.

Por eso, en este artículo te contamos por qué quien invierte en Bitcoin desde el país debería analizar tanto el comportamiento de la criptomoneda como el contexto del mercado cambiario.

Sin duda, nos encontramos ante variables que se cruzan ¿Sabías que Bitcoin tiene una cotización internacional que se expresa principalmente en dólares? Así es. Sin embargo, un inversor argentino que mide sus ahorros en pesos necesita considerar una segunda variable: la evolución del tipo de cambio. En términos simples, el precio de dicha criptomoneda en pesos depende de dos factores principales: el valor del bitcoin en dólares y cuánto vale el dólar frente al peso. Esto significa que puede subir en pesos incluso cuando su cotización internacional permanece relativamente estable, simplemente porque el peso perdió valor frente al dólar.

Del mismo modo, una caída de su valor en dólares puede verse parcialmente compensada por una depreciación del peso.

Por este motivo, comparar únicamente el precio de la misma en pesos con el valor que tenía meses atrás puede llevar a conclusiones equivocadas. Para conocer el verdadero desempeño de la inversión, es necesario separar el efecto de Bitcoin del efecto cambiario.

Opciones hay muchas, pero... ¿a dónde hay que poner el ojo? Una de las particularidades de dicho sector en el país es la existencia de diferentes referencias para el dólar. Para analizar una inversión en Bitcoin, conviene conocer las principales. Veamos.

Dólar oficial: referencia del mercado regulado.

Dólar mayorista: utilizado principalmente en operaciones del mercado cambiario mayorista.

Dólar MEP: surge operaciones de con bonos y permite acceder a dólares de manera legal a través del mercado de capitales.

CCL: utilizado para obtener divisas mediante operaciones con activos financieros y transferir fondos al exterior.

Dólar blue: cotización del mercado informal.

Dólar criptográfico: referencia especialmente relevante para quienes operan con Bitcoin y otros activos digitales.

Estas cotizaciones no necesariamente tienen el mismo valor ni responden a las mismas condiciones de mercado. Por eso, al analizar una inversión en Bitcoin, es importante considerar cuál es el tipo de cambio efectivamente utilizado en la operación. También conviene contemplar los costos asociados a la compra y venta de criptomonedas, como comisiones, spreads y eventuales costos de transferencia. Una pequeña diferencia entre cotizaciones puede adquirir relevancia cuando se realizan operaciones con frecuencia.

Entendiendo ABC: ¿de qué va el famoso "dólar cripto"? El dólar cripto merece una atención particular porque existe una conexión directa entre el mercado de divisas digitales y las operaciones con criptomonedas.

Las cotizaciones pueden variar entre plataformas y exchanges, por lo que el precio de referencia no siempre coincide exactamente con el valor al que un usuario argentino puede comprar o vender un activo. Esto no significa que cualquier diferencia entre el mismo y otras cotizaciones cambiarias representa automáticamente una oportunidad de arbitraje. Para determinarlo habría que considerar liquidez, comisiones, spreads, impuestos y condiciones de cada operación.

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Sin embargo, seguir esta referencia puede ayudar a comprender mejor cómo se está formando el precio de Bitcoin en pesos y qué relación existe entre el mercado cripto y el mercado cambiario argentino.

Si sos argentino, sabés que la inflación siempre está en juego El tipo de cambio no es la única variable que debería observar un inversor argentino. La inflación también resulta fundamental para evaluar el rendimiento real de cualquier inversión. Una inversión puede mostrar una ganancia nominal en pesos y, al mismo tiempo, haber perdido poder adquisitivo si el aumento de los precios durante el mismo período fue superior. Por eso, al analizar Bitcoin conviene realizar al menos tres comparaciones: su evolución frente al dólar, su evolución frente al peso y su rendimiento frente a la inflación.

Esta perspectiva permite diferenciar entre una ganancia provocada por el aumento del precio del activo y una variación explicada principalmente por la depreciación de la moneda local.

Lo que dice el Banco Central sí que hace eco Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también forman parte del contexto que debería seguir un inversor. Aunque no permiten predecir directamente el precio de Bitcoin, ofrecen información relevante sobre la situación del mercado cambiario y las expectativas sobre el peso.

Entre los principales indicadores a observar se encuentran los siguientes.

Nivel de reservas internacionales : permite conocer la disponibilidad de divisas del Banco Central.

Compras y ventas de dólares: pueden reflejar intervenciones en el mercado cambiario.

Política monetaria: las decisiones del BCRA pueden influir sobre las expectativas de inflación y tipo de cambio.

Regulaciones cambiarias: los cambios en las condiciones para acceder al mundo de las divisas pueden modificar el comportamiento de las distintas cotizaciones.

Estrategias para los pacientes... Bitcoin puede formar parte de una estrategia de diversificación, pero su elevada volatilidad hace que no sea conveniente analizarlo como si fuera simplemente otra forma de mantener dólares. El precio de BTC puede experimentar movimientos importantes en períodos relativamente cortos y responder a factores internacionales, como las tasas de interés, la liquidez global, las decisiones regulatorias y el comportamiento de otros mercados financieros.

Para el inversor argentino, además, se agrega el componente cambiario. Una posición en Bitcoin implica estar expuesta tanto a la evolución del activo digital como a la relación entre el peso y el dólar.

Por eso, una mirada de largo plazo debería distinguir entre tres efectos: qué ocurrió con dicha criptomoneda frente al dólar, qué ocurrió con el dólar frente al peso y cómo evolucionó el nivel general de precios en Argentina.