Las Fajarcitas volvieron a brillar en Tierra Santa y ya se preparan para un nuevo desafío nacional

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Cultura

El grupo del Estudio Carina Fajar fue nuevamente convocado para protagonizar un espectáculo en el Parque Temático Tierra Santa, en Capital Federal. Tras esta destacada presentación, las bailarinas pergaminenses ya tienen la mirada puesta en la XXI edición del Arabian Dance Catamarca.

El talento y la dedicación de la danza pergaminense volvieron a trascender las fronteras de la ciudad. Las Fajarcitas, integrantes del Estudio de Danzas Carina Fajar, fueron nuevamente convocadas para realizar una presentación en el Parque Temático Tierra Santa, en Capital Federal, uno de los escenarios de referencia para la difusión de la cultura y las tradiciones del mundo árabe.

Ante el público que se acercó al reconocido espacio, el grupo pergaminense desplegó todo su talento a través de un espectáculo caracterizado por el colorido de sus vestuarios, la precisión de sus coreografías y un recorrido por diferentes expresiones del folklore árabe.

En esta oportunidad, la primera bailarina fue Rocío Martínez, alumna y referente de Las Fajarcitas, quien tuvo un destacado protagonismo durante la presentación. Junto a ella participaron Daiana Elías, Emilia Chuit Otto, Oriana Pagliarullo, Micaela Peralta, Amaia Luna, Candela Gautto, Agustina Lescano, Ámbar Bejarano, Laura Lozano y Tatiana Caputa.

La propuesta artística contó con la dirección y puesta en escena de Carina Fajar, quien desde 1989 desarrolla una sostenida labor de formación de bailarines en Pergamino, acompañando a distintas generaciones y promoviendo el crecimiento de la danza árabe en la ciudad.

Un nuevo desafío en Catamarca Luego de esta trascendente actuación, Las Fajarcitas ya se preparan para afrontar otro importante compromiso. En octubre participarán de la XXI edición del Arabian Dance Catamarca, un certamen competitivo de carácter nacional que reúne a delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

La participación en este encuentro genera grandes expectativas dentro del grupo, no solo por el desafío de competir ante destacados exponentes de la disciplina, sino también por la posibilidad de compartir experiencias, incorporar nuevos conocimientos y continuar creciendo artística y técnicamente.

Con nuevos objetivos por delante, Las Fajarcitas continúan consolidando un camino que combina formación, compromiso y pasión por la danza, llevando el arte y el nombre de Pergamino a escenarios cada vez más importantes.