> Las Cebras volvieron a destacarse en un torneo regional

Municipalidad de Pergamino

El pasado fin de semana, representantes de la Escuela Deportiva de Patín Carrera de Pergamino, “Las Cebras”, participaron del Primer Torneo Regional de Patinaje de Velocidad organizado por la Asociación Gaucha, que se llevó a cabo en la ciudad de Zárate.La competencia reunió a escuelas y clubes de distintas localidades...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 15 de julio de 2026 a las 12:20 p. m.

El pasado fin de semana, representantes de la Escuela Deportiva de Patín Carrera de Pergamino, “Las Cebras”, participaron del Primer Torneo Regional de Patinaje de Velocidad organizado por la Asociación Gaucha, que se llevó a cabo en la ciudad de Zárate.

La competencia reunió a escuelas y clubes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas San Pedro, Baradero, Junín y Pergamino, además de equipos como Huincaló, Banfield, Porvenir, Italiano, Águilas del Retiro y Vicente López, entre otros.

La delegación pergaminense, encabezada por el instructor Sandro Sosa, tuvo una destacada actuación y regresó con una medalla de oro y dos de bronce, además de una valiosa experiencia para todas las patinadoras.

En las categorías escuela participaron Bryanna Wendy Rodríguez (5ª damas escuela), Olivia Abigail Guzmán y Bárbara Ishihara (6ª damas escuela), y María Catalina Cancino (promocional damas escuela), quienes fueron protagonistas de sus pruebas y continuaron sumando experiencia en competencia.

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Por su parte, en las categorías intermedia/federadas llegaron los mejores resultados para la delegación. Gimena Estefanía Sosa obtuvo la medalla de oro en juveniles damas intermedia, mientras que Morena Belén Ruiz consiguió la medalla de bronce en la misma categoría. A su vez, Serena Nadine Sosa también se subió al podio al lograr la medalla de bronce en mayores damas intermedia.