Las Cebras de Pergamino brillaron en la Liga Metropolitana de patín carrera

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Municipalidad de Pergamino

La Escuela Deportiva de Patín Carrera de Pergamino participó de la octava fecha de la Liga Metropolitana y consiguió destacados resultados, con dos primeros puestos y otros podios en distintas categorías. La competencia se desarrolló el sábado pasado en el Polideportivo Juan Ávila, de General Rodríguez, y reunió a 275...

27 de octubre de 2026 a las 09:50 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 27 de octubre de 2026 a las 09:50 a. m.

La Escuela Deportiva de Patín Carrera de Pergamino participó de la octava fecha de la Liga Metropolitana y consiguió destacados resultados, con dos primeros puestos y otros podios en distintas categorías.

La competencia se desarrolló el sábado pasado en el Polideportivo Juan Ávila, de General Rodríguez, y reunió a 275 patinadoras de 19 clubes de la zona y del interior de la provincia de Buenos Aires. El encuentro formó parte de la Liga Metropolitana de Patín Carrera, organizada por APM.

La delegación pergaminense estuvo encabezada por Sandro Sosa, instructor de la escuela, y contó con seis representantes. Olivia Abigail Guzmán obtuvo el primer puesto, mientras que Bárbara Ishihara finalizó cuarta y Emma Uruzula, sexta, en la categoría 6.ª Damas Escuela. Por su parte, Bryanna Wendy Rodríguez se quedó con el primer lugar en 5.ª Damas Escuela.

En otras categorías, Gimena Estefanía Sosa alcanzó el tercer puesto en Juvenil Damas Intermedia, mientras que Serena Nadine Sosa terminó quinta en Mayores Damas Intermedia.