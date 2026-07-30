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La Secundaria N° 4 de Villa Ramallo entra en la etapa final antes del inicio de obra

La obra ya fue adjudicada a Grupo Cosenza y solo resta la firma del contrato para iniciar los trabajos en barrio Las Ranas.

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30 de julio de 2026 a las 04:17 p. m.
La Secundaria N° 4 de Villa Ramallo entra en la etapa final antes del inicio de obra

La construcción del edificio propio para la Escuela Secundaria N° 4 de Villa Ramallo ingresó en su etapa final previa al inicio de obra. Tras la adjudicación del proyecto, el Municipio confirmó que solo restan trámites administrativos para que la empresa comience los trabajos durante la primera quincena de agosto.

La obra de la Secundaria N° 4 comenzará tras la firma del contrato

El secretario de Obras y Servicios Públicos de Ramallo, Leandro Torri, confirmó que la empresa adjudicataria ya presentó la documentación necesaria y que actualmente se encuentra en marcha el proceso de firma del contrato, paso previo al inicio de la construcción.

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"Ya estamos ahora, la primera quincena de agosto, ya se empieza a construir la Secundaria 4 en Villa Ramallo. Estamos en el proceso de presentación de seguros, ya se hizo la adjudicación, se están presentando los seguros para hacer la firma del contrato, de lo que sigue el inicio de obra", explicó el funcionario durante una entrevista con Radio Meta.

Torri recordó que previamente se realizó la apertura de sobres en el predio donde se levantará el establecimiento y que posteriormente una comisión evaluadora analizó las propuestas para definir la adjudicación.

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Grupo Cosenza fue la empresa elegida para ejecutar el proyecto

El funcionario confirmó que la empresa seleccionada para ejecutar la obra es Grupo Cosenza, cuya propuesta fue considerada la más conveniente tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Según explicó, participaron dos empresas oriundas de La Plata y, tras la evaluación de las ofertas, se determinó que Grupo Cosenza reunía las mejores condiciones de construcción, materiales y costos para llevar adelante el proyecto.

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"La más conveniente fue Grupo Cosenza y, además de ser la más conveniente, también era la más económica. A veces la oferta más conveniente no es la oferta más baja, pero en este caso coincidieron ambos aspectos", señaló Torri.

El edificio respetará el proyecto arquitectónico original

El nuevo edificio se levantará en barrio Las Ranas y, según anticipó el secretario de Obras Públicas, los vecinos comenzarán a observar movimiento en el lugar una vez formalizado el contrato con la empresa.

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Además, confirmó que la construcción respetará el diseño arquitectónico previsto en los pliegos de la licitación. "Son los planos que se adjuntaron a los pliegos de bases y condiciones, sobre los que debían trabajar todas las empresas que participaron del proceso licitatorio", concluyó.

La concreción de esta obra representa una de las inversiones educativas más esperadas por la comunidad de Villa Ramallo, ya que permitirá que la Escuela Secundaria N° 4 cuente con un edificio propio, mejorando las condiciones de enseñanza y acompañando el crecimiento de la matrícula en la localidad.

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