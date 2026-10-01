La Secretaría de Salud fortalece el trabajo territorial en distintos puntos de Pergamino
La Secretaría de Salud del Municipio continúa acercando sus servicios a distintos sectores de Pergamino, con acciones que tienen como eje la prevención, la atención y el cuidado de la salud en territorio. En el Paraje Buena Vista, el equipo de Salud llevó adelante una jornada de atención integral destinada...
La Secretaría de Salud del Municipio continúa acercando sus servicios a distintos sectores de Pergamino, con acciones que tienen como eje la prevención, la atención y el cuidado de la salud en territorio.
En el Paraje Buena Vista, el equipo de Salud llevó adelante una jornada de atención integral destinada a niños y niñas de la comunidad. Más de 40 chicos recibieron controles de salud y accedieron a servicios de pediatría, nutrición, odontología y vacunación.
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A su vez, el equipo de Inmunizaciones participó de la Feria “Lo que vi, lo aprendí. Lo que hice, lo sé”, realizada en el Colegio ICADE, donde se desarrolló una jornada de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA). La actividad permitió acercar la vacunación a la comunidad educativa y promover la prevención de esta enfermedad.
Estas acciones forman parte del trabajo territorial que lleva adelante la Secretaría de Salud, con equipos que se acercan a barrios, localidades, parajes e instituciones para facilitar el acceso a la atención y fortalecer las estrategias de prevención y promoción de la salud.