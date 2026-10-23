La Patrulla Urbana Motorizada realizó una capacitación en conducción segura junto a Honda
El personal de la Patrulla Urbana Motorizada de Pergamino participó de una capacitación teórico-práctica en conducción segura y responsable, especialmente orientada a las tareas que desempeñan en materia de prevención y seguridad. La iniciativa fue articulada por Guido Otegui, quien convocó a especialistas de Honda para brindar una formación específica...
El personal de la Patrulla Urbana Motorizada de Pergamino participó de una capacitación teórico-práctica en conducción segura y responsable, especialmente orientada a las tareas que desempeñan en materia de prevención y seguridad.
La iniciativa fue articulada por Guido Otegui, quien convocó a especialistas de Honda para brindar una formación específica destinada al personal motorizado.
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La primera parte de la jornada se desarrolló en el local de Otegui, donde los participantes recibieron contenidos teóricos vinculados a la conducción segura, las buenas prácticas al volante y la responsabilidad que implica conducir una motocicleta en el marco de las tareas de seguridad.
Posteriormente, la actividad continuó con una instancia práctica en el predio del Parque Panorámico, donde los agentes realizaron ejercicios de conducción y maniobras en un circuito especialmente preparado para la capacitación.
Este tipo de propuestas contribuye a fortalecer la preparación del personal, incorporar herramientas para una conducción más segura y mejorar las condiciones en las que los agentes desarrollan sus tareas cotidianas.