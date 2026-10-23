> La Patrulla Urbana Motorizada realizó una capacitación en conducción segura junto a Honda

Municipalidad de Pergamino

El personal de la Patrulla Urbana Motorizada de Pergamino participó de una capacitación teórico-práctica en conducción segura y responsable, especialmente orientada a las tareas que desempeñan en materia de prevención y seguridad. La iniciativa fue articulada por Guido Otegui, quien convocó a especialistas de Honda para brindar una formación específica...

23 de octubre de 2026 a las 09:45 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 23 de octubre de 2026 a las 09:45 a. m.

El personal de la Patrulla Urbana Motorizada de Pergamino participó de una capacitación teórico-práctica en conducción segura y responsable, especialmente orientada a las tareas que desempeñan en materia de prevención y seguridad.

La iniciativa fue articulada por Guido Otegui, quien convocó a especialistas de Honda para brindar una formación específica destinada al personal motorizado.

La primera parte de la jornada se desarrolló en el local de Otegui, donde los participantes recibieron contenidos teóricos vinculados a la conducción segura, las buenas prácticas al volante y la responsabilidad que implica conducir una motocicleta en el marco de las tareas de seguridad.

Posteriormente, la actividad continuó con una instancia práctica en el predio del Parque Panorámico, donde los agentes realizaron ejercicios de conducción y maniobras en un circuito especialmente preparado para la capacitación.