La Muni en tu Pueblo llega a Urquiza con una jornada especial por el Día del Niño

> La Muni en tu Pueblo llega a Urquiza con una jornada especial por el Día del Niño

Municipalidad de Pergamino

El lunes 17 de agosto, feriado nacional, la Municipalidad llevará sus servicios y propuestas a la localidad de Urquiza. Habrá asesoramiento de distintas áreas, actividades para chicos, juegos, merienda, propuestas educativas y participación de instituciones locales.La Municipalidad de Pergamino realizará el próximo lunes una nueva edición de “La Muni en...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 14 de agosto de 2026 a las 11:03 a. m.

El lunes 17 de agosto, feriado nacional, la Municipalidad llevará sus servicios y propuestas a la localidad de Urquiza. Habrá asesoramiento de distintas áreas, actividades para chicos, juegos, merienda, propuestas educativas y participación de instituciones locales.

La Municipalidad de Pergamino realizará el próximo lunes una nueva edición de “La Muni en tu Pueblo”, una iniciativa que busca acercar distintas áreas municipales a las localidades del Partido y facilitar a los vecinos el acceso a información, trámites y asesoramiento sin necesidad de trasladarse hasta Pergamino.

En esta oportunidad, la jornada se desarrollará en Urquiza, de 13 a 17 horas, en la Plaza Juan Anchorena, con una edición especial por el Día del Niño que también convocará a vecinos de Fontezuela.

“Parte del gabinete de la Municipalidad de Pergamino vamos a acompañar al delegado de Urquiza para acercar distintos estamentos municipales y que los vecinos puedan hacer consultas y recibir información sin tener que trasladarse a la ciudad”, explicó el subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras.

Además del asesoramiento de las diferentes áreas, habrá juegos, kermés deportiva, actividades recreativas, regalos y merienda para los chicos, junto con un servicio de buffet a cargo de instituciones de la localidad.

El delegado de Urquiza, Franco Aquaticci, destacó la importancia de que la jornada se realice en el pueblo: “Es una alegría enorme abrir las puertas de nuestro pueblo y que nos visiten. También es una oportunidad para que los vecinos puedan hacer preguntas y consultas que muchas veces llegan a la delegación y que nosotros no podemos resolver”.

Aquaticci también invitó a los vecinos a disfrutar de la jornada y recomendó llevar reposera. “Va a haber un servicio de buffet llevado adelante por las instituciones del pueblo, así que además de compartir un lindo momento vamos a estar ayudando a nuestras instituciones”, señaló.

Servicios y asesoramiento

Durante la jornada, distintas áreas municipales estarán presentes para brindar información y asesoramiento. Entre ellas estará la Secretaría de Hacienda y Finanzas, que ofrecerá atención vinculada a tasas municipales, exhibiciones, bonificaciones y moratorias.

“Nos parece interesante acercarnos al vecino y que pueda despejar dudas con respecto a las tasas municipales. Celebramos esta posibilidad de acercarnos y tener un vínculo cordial en el pueblo”, sostuvo el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio.

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También se podrá interactuar con el sistema RAFAM a través de la delegación, facilitando gestiones que habitualmente requieren trasladarse hasta Pergamino.

La Secretaría de Seguridad también formará parte de la propuesta. Su titular, Ignacio Doddi, explicó que el objetivo será acercar herramientas y conocer de primera mano las necesidades de los vecinos.

“Siempre tratamos de acercarnos a los vecinos y brindarles algunas herramientas. Desde hace mucho venimos trabajando con esta localidad, tanto la parte del Destacamento, móviles, cámaras, tranqueras geolocalizadas. En este caso, podemos conversar, asesorarlos y detectar qué problemática local podemos corregir”, indicó.

Una jornada con las instituciones del pueblo

La actividad contará con la participación de instituciones de Urquiza y de propuestas educativas de la región. Estarán presentes UNNOBA, Universidad Siglo 21, Escuela Nº 15 Lucila Anchorena, Jardín Nº 909 Gabriela Mistral, Instituto Juan Anchorena, Club Juan Anchorena, Centro de Jubilados Urquiza, Agrupación Gaucha El Resero y la Asociación Civil de la Tierra.

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro para toda la comunidad, con actividades gratuitas, asesoramiento y la posibilidad de conocer diferentes servicios y propuestas sin salir de la localidad.

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“La Muni en tu Pueblo” continuará recorriendo las distintas localidades del Partido de Pergamino, acercando áreas municipales y generando espacios de participación y encuentro con los vecinos.