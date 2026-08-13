Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
País

La inflación en julio fue de 2,1% y acumuló 33,8% en los últimos 12 meses

Las consultoras relevadas por el Banco Central esperan una baja paulatina de la inflación para lo que resta del año.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
13 de agosto de 2026 a las 04:53 p. m.
La inflación en julio fue de 2,1% y acumuló 33,8% en los últimos 12 meses
Las consultoras relevadas por el BCRA esperan una baja paulatina de la inflación para lo que resta del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el dato de inflación correspondiente a julio, que experimentó una variación mensual de 2,1%, un alza de 33,8% en la comparación interanual y una aumento acumulado de 19,3% en lo que va del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses de baja y registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% que había arrojado en junio.

Publicidad

Las mas leidas de País

1

Murió Jorge Messi, el padre de Lionel: tenía 68 años y fue el arquitecto silencioso de la carrera del mejor jugador del mundo

8/8, 10:17 a. m.
Murió Jorge Messi, el padre de Lionel: tenía 68 años y fue el arquitecto silencioso de la carrera del mejor jugador del mundo
2

"Se movió todo y no sabía dónde meterme": el relato de un pergaminense que vivió el terremoto de Colombia en pleno aeropuerto

10/8, 10:59 a. m.
"Se movió todo y no sabía dónde meterme": el relato de un pergaminense que vivió el terremoto de Colombia en pleno aeropuerto
3

“Miedo” y un supuesto dealer apodado “Pinocho”: el relato de Candela Arizaga sobre el confuso episodio con Facundo Moyano

5/8, 07:29 p. m.
“Miedo” y un supuesto dealer apodado “Pinocho”: el relato de Candela Arizaga sobre el confuso episodio con Facundo Moyano
4

El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

5/8, 07:37 p. m.
El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones
5

Difundieron la primera foto de la joven acusada de haber matado a su novio tras quedar detenida en Chaco

5/8, 07:21 p. m.
Difundieron la primera foto de la joven acusada de haber matado a su novio tras quedar detenida en Chaco

En el desagregado por categorías, el IPC Núcleo, que no contempla precios estacionales ni regulados, registró un alza de 1,8%, impulsada principalmente por aumentos en Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. Esta suba se vio atenuada por la baja en expensas, tras la eliminación del adicional del 20% que se había aplicado en junio.

Los precios Estacionales avanzaron 4,5% debido a incrementos en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento. En tanto, los precios Regulados aumentaron 2,1%, con subas en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.

Publicidad

La división con mayor aumento durante el mes fue Recreación y cultura, que registró una suba de 5,0% debido a incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. Restaurantes y hoteles se ubicó en segundo lugar, con un alza de 2,8 por ciento. Por el contrario, las menores variaciones a nivel nacional se observaron en Prendas de vestir y calzado, que retrocedió 1,3%, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 1,5 por ciento.

PreciosArgentinainflación
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...