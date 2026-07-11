La Clínica Pergamino renovó por completo su Terapia Intensiva y fortalece su capacidad de respuesta

> La Clínica Pergamino renovó por completo su Terapia Intensiva y fortalece su capacidad de respuesta

Pergamino

La obra incorpora equipamiento de avanzada, nuevos espacios y mejores condiciones para pacientes y equipos de salud.

La Clínica Pergamino dio un nuevo paso en su proceso de crecimiento y modernización con la inauguración de la remodelación integral de su Unidad de Terapia Intensiva (UTI), una obra estratégica que busca fortalecer la calidad de atención en uno de los sectores más complejos y sensibles de cualquier institución sanitaria.

La renovación representa una importante inversión en infraestructura y tecnología médica de última generación, orientada a optimizar la atención de pacientes críticos y a brindar mejores condiciones de trabajo para los profesionales que desempeñan sus funciones en este servicio esencial.

La iniciativa forma parte de una política institucional sostenida que apunta a incorporar innovación, mejorar los procesos asistenciales y acompañar el crecimiento constante de la demanda que registra la clínica, tanto de pacientes de Pergamino como de una amplia región del norte bonaerense.

Una obra pensada para los desafíos de la medicina actual La nueva Unidad de Terapia Intensiva fue diseñada bajo criterios modernos que priorizan la seguridad del paciente, la funcionalidad de los espacios y la incorporación de tecnología aplicada al cuidado crítico.

La remodelación incluyó la renovación completa de las instalaciones, la actualización de los sistemas de atención y la incorporación de equipamiento que permite optimizar el monitoreo permanente de los pacientes, mejorar la respuesta frente a situaciones de alta complejidad y favorecer un trabajo más eficiente por parte del equipo interdisciplinario.

Además del aspecto tecnológico, el proyecto contempló mejoras edilicias destinadas a generar ambientes más confortables y seguros, tanto para quienes permanecen internados como para los profesionales que desarrollan su tarea cotidiana en la terapia intensiva.

La adecuación de los espacios responde a los estándares actuales de atención crítica, donde la infraestructura cumple un papel determinante para garantizar una asistencia rápida, coordinada y de alta calidad.

Inversión para responder a una demanda en crecimiento La remodelación de la UTI se inscribe dentro de una estrategia institucional más amplia que busca acompañar el crecimiento sostenido de la actividad asistencial de la Clínica Pergamino. La institución registra actualmente entre 400 y 500 internaciones mensuales, una cifra que refleja el importante volumen de pacientes que diariamente requieren atención médica de distinta complejidad.

Seguí leyendo Región San Antonio de Areco: Ampliaron el Laboratorio de Microbiología del Hospital Zerboni

A ello se suman más de 5.000 consultas y prestaciones mensuales en los distintos servicios, lo que convierte a la clínica en uno de los principales centros privados de salud de la región.

En ese contexto, fortalecer sectores estratégicos como la Terapia Intensiva resulta fundamental para sostener la capacidad de respuesta frente a patologías complejas, intervenciones quirúrgicas, emergencias y cuadros que requieren monitoreo permanente.

La incorporación de nueva tecnología y la mejora de la infraestructura permiten ampliar las posibilidades de atención, optimizar los tiempos de respuesta y ofrecer mejores condiciones tanto para pacientes como para los equipos médicos.

La actualización tecnológica constituye uno de los pilares del proyecto de remodelación.

La incorporación de equipamiento moderno no solo mejora las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, sino que también facilita el trabajo coordinado de médicos intensivistas, enfermeros, kinesiólogos y demás profesionales que integran los equipos de cuidados críticos.

Las nuevas instalaciones fueron concebidas para optimizar los circuitos internos, favorecer una atención más eficiente y garantizar condiciones acordes con las exigencias que presentan las terapias intensivas contemporáneas.