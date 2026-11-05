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Una idea de hace 20 años de Estados Unidos se convierte en realidad en China

Hace casi dos décadas, un grupo de ingenieros estadounidenses tuvo una idea que parecía sacada de la ciencia ficción: construir un sistema capaz de identificar mosquitos en pleno vuelo y derribarlos con disparos láser. Según informó Xataka, el proyecto llegó a funcionar, pero nunca se convirtió en un producto de consumo. Ahora, desde China han recuperado aquel concepto, le han añadido inteligencia artificial y están intentando llevarlo al mercado por unos 1.000 dólares. El resultado parece un sistema de defensa innovador y efectivo contra los mosquitos que transmiten enfermedades como la dengue, el chikungunya y la fiebre del Nilo occidental.

El sistema, que se llama ZappBug, utiliza una torreta láser automática para identificar y derribar los mosquitos en el aire. Según de acuerdo con Xataka, la torreta cuenta con una cámara de visión que detecta los mosquitos y un sistema de disparos láser que los elimina de manera efectiva. El sistema también cuenta con una inteligencia artificial que permite ajustar y mejorar su precisión en el tiempo.

La idea de utilizar láser para matar mosquitos no es nueva, pero la implementación de la tecnología en un sistema automatizado y portable es un avance significativo. Según Xataka, el sistema podría ser utilizado en áreas urbanas y rurales para controlar las poblaciones de mosquitos y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por ellos.

El precio del sistema, de unos 1.000 dólares, podría ser una barrera para su adopción en países en desarrollo, pero podría ser una opción atractiva para países con recursos económicos suficientes. En cualquier caso, la innovación es un paso importante en la lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos.

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La tecnología detrás del sistema El sistema ZappBug utiliza una tecnología láser de alta precisión que permite identificar y derribar los mosquitos en el aire. La torreta cuenta con una cámara de visión que detecta los mosquitos y un sistema de disparos láser que los elimina de manera efectiva. El sistema también cuenta con una inteligencia artificial que permite ajustar y mejorar su precisión en el tiempo.

Una solución innovadora para un problema antiguo La lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos es un problema antiguo que requiere soluciones innovadoras. El sistema ZappBug es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para resolver problemas complejos. La innovación y la tecnología pueden ser utilizadas para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir el riesgo de enfermedades.