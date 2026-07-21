La Agencia de Seguridad Vial logró la incorporación de la provincia de Buenos Aires al sistema de licencias profesionales

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Esto trae beneficios y mejoras al sistema. El carnet es válido por 5 años y tiene alcance federal para las capacitaciones

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) completó la implementación del sistema de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales en todo el territorio argentino tras la incorporación de la provincia de Buenos Aires al esquema federal.

El nuevo régimen, establecido por el Decreto 196/2025, ya rige en todas las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y alcanza a los conductores de transporte de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E.

El cambio más palpable para quienes hacen de la conducción su oficio es la extensión de la vigencia de las credenciales. Bajo el esquema anterior, los conductores profesionales debían renovar su licencia —y abonar el trámite correspondiente— cada dos años como máximo.

Con el nuevo sistema, la validez se extiende a cinco años para los conductores de entre 21 y 65 años, lo que representa más del doble del plazo previo y un alivio directo tanto en tiempo como en dinero.

La modernización no se limita al calendario de renovaciones. El trámite ganó en agilidad gracias a la digitalización del proceso: la carga de documentación se realiza de forma remota, y la presencia física del conductor queda reservada únicamente para las evaluaciones psicofísicas y la instancia de capacitación. Lejos de entorpecer los pasos administrativos, la actualización del SINALIC apunta a reducir la burocracia que históricamente pesaba sobre los transportistas.

Otro eje del nuevo régimen es la apertura del mercado de capacitación. Cualquier institución —pública o privada— que acredite los estándares técnicos y profesionales que exige la ANSV puede incorporarse al registro de prestadores habilitados.

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El resultado práctico es una red amplia y diversa de opciones: el conductor elige el lugar que prefiera por cercanía o por costo, sin estar atado a un único proveedor ni obligado a desplazarse largas distancias. El sistema elimina, de raíz, cualquier forma de monopolio en la oferta de capacitación.

La dimensión federal del esquema añade otra ventaja para los transportistas que recorren el país de punta a punta. Las capacitaciones y los exámenes psicofísicos pueden realizarse en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC, lo que convierte al sistema en una herramienta práctica para conductores con rutas que atraviesan varias provincias. La unificación de criterios entre jurisdicciones era, precisamente, una de las deudas pendientes del modelo anterior.

En materia de seguridad vial, el nuevo régimen también introduce cambios de fondo. Los cursos de capacitación —tanto las instancias teórico-prácticas para quienes acceden por primera vez a una licencia profesional como los cursos de actualización para renovación— tienen ahora una carga horaria de 20 horas. La diferencia con el esquema previo es notoria: antes, renovar una licencia profesional podía hacerse con un curso de actualización de apenas tres horas, un umbral que el nuevo sistema consideró insuficiente para garantizar condiciones uniformes de aptitud en las rutas.