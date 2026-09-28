> Juventus Lyrica continúa su temporada con la fuerza y la pasión de Rigoletto

Cultura

La segunda ópera de la temporada 2026 de Juventus Lyrica llega al Teatro Avenida con cuatro funciones en octubre, con la dirección musical de André Dos Santos y la dirección escénica de María Jaunarena.

Luego del éxito de Madama Butterfly, que reunió a más de 3.000 espectadores, Juventus Lyrica continúa su temporada 2026 con una de las obras más emblemáticas del repertorio lírico: Rigoletto, de Giuseppe Verdi, los días 16, 18, 23 y 24 de octubre en el Teatro Avenida (Av. De Mayo 1222).

De esta manera, la Asociación consolida una temporada que apuesta una vez más por acercar la ópera a nuevos públicos, llevar a escena nuevas voces y ofrecer espectáculos de excelencia artística.

Rigoletto, estrenada en Venecia en 1851, es una de las obras más populares de Verdi y una de las grandes tragedias de la ópera italiana. La historia gira en torno a Rigoletto, el bufón de la corte del Duque de Mantua, y a su hija Gilda, en una trama atravesada por el poder, el amor, el engaño y la venganza. La obra incluye algunas de las páginas musicales más reconocidas de Verdi, entre ellas la célebre “La donna è mobile”.

La puesta de este título estará a cargo de María Jaunarena, en la dirección escénica y también responsable del vestuario, y André Dos Santos, en la dirección musical. La escenografía e iluminación quedarán a cargo de Gonzalo Córdova. Asimismo, con el objetivo de acercar la ópera a toda la comunidad y generar nuevos espacios de encuentro con el público, el jueves 8 de octubre, a las 18:00, ambos directores dialogarán sobre Rigoletto con la periodista Margarita Pollini, en una charla abierta en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, CABA). Será una oportunidad para conocer los distintos aspectos de esta producción y disfrutar de algunos ejemplos musicales a cargo de los cantantes.

Elenco de Rigoletto Rigoletto: Juan Salvador Trupia Gilda: María Lucía González / Mailén Blanco Arriola (cover) Duca: Nazareth Aufe / Iván Vega Sparafucile: Cristian de Marco / Víctor Chávez Maddalena: Eugenia Fuente / Luz Matas y gran elenco.

Funciones en el Teatro Avenida -Viernes 16 de octubre, a las 20:00.

-Domingo 18 de octubre, a las 17:30.

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-Viernes 23 de octubre y sábado 24 de octubre, a las 20:00.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketek y en la boletería del Teatro Avenida, de martes a domingos de 13:00 a 19:00.

Más sobre Juventus Lyrica Después de varios años, el público pudo volver a elegir la experiencia de acompañar las dos producciones de temporada 2026 a través de un abono. El regreso de los abonos fue recibido con mucha alegría por el público y su primer título tuvo una destacada recepción de la crítica especializada. A esta propuesta se suma el Programa de Amigos de Juventus Lyrica, que acompaña el trabajo de la Asociación y permite fortalecer su programa educativo hacia las nuevas generaciones de artistas y de espectadores. De esta manera, más de 1.100 estudiantes secundarios -en dos funciones exclusivas para colegios- disfrutaron de Madama Butterfly y lo mismo sucederá previo al estreno de Rigoletto. Con esta nueva producción, Juventus Lyrica reafirma su compromiso con la difusión de la ópera y con la creación de propuestas que permitan que cada vez más espectadores puedan acercarse al género y disfrutar de grandes títulos del repertorio en vivo; siempre fiel a su misión de presentar nuevas voces y dar oportunidades a las grandes voces del ámbito local.