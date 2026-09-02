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Juegos Bonaerenses 2026: Salto tiene una nueva clasificada a la final provincial

Doli Murua ganó su categoría en tenis de mesa y aseguró su lugar en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026.

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02 de septiembre de 2026 a las 06:05 p. m.
Juegos Bonaerenses 2026: Salto tiene una nueva clasificada a la final provincial

Salto sumó una nueva representante a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026 luego de la destacada actuación de sus participantes en la Etapa Regional de Tenis de Mesa. Doli Murua se consagró ganadora en la categoría Femenino B de adultos mayores y obtuvo el pasaje a Mar del Plata.

Tenis de mesa: Salto avanzó en los Juegos Bonaerenses

La Etapa Regional de Tenis de Mesa reunió a representantes de distintas categorías juveniles y de adultos mayores, con una importante participación de deportistas de Salto.

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En juveniles compitieron Catalina Casanovas, en Sub 14; Rocío Segade, en Sub 16; Joaquín Schesi, en Sub 14; Benjamín Ruiz, en Sub 16; y Bruno Dalaison, en Sub 18.

Entre los resultados más destacados, Rocío Segade y Joaquín Schesi lograron alcanzar las finales de sus respectivas categorías, completando una muy buena actuación durante la competencia regional.

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Doli Murua ganó su categoría y clasificó a Mar del Plata

En la competencia destinada a adultos mayores, Salto estuvo representado por Marcelo Ríos, en Masculino A; Carlos Solazzi, en Masculino B; Patricia Zalloco, en Femenino A; y Doli Murua, en Femenino B.

Murua logró imponerse en su categoría y, con ese resultado, consiguió la clasificación a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, que tendrá como sede a la ciudad de Mar del Plata.

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De esta manera, la deportista saltense se convirtió en una nueva representante del distrito que tendrá la posibilidad de competir en la instancia provincial de uno de los principales eventos deportivos de la provincia de Buenos Aires.

Reconocimiento a los representantes de Salto

Desde la Municipalidad de Salto destacaron la participación de todos los deportistas que formaron parte de la Etapa Regional de Tenis de Mesa y valoraron el compromiso demostrado durante la competencia.

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El reconocimiento fue especialmente dirigido a Doli Murua por el triunfo obtenido y la clasificación alcanzada, aunque también se puso en valor el desempeño de los representantes juveniles y adultos mayores que defendieron los colores de Salto en esta instancia.

La clasificación a la Final Provincial representa un nuevo desafío para Murua, quien continuará la competencia en Mar del Plata, donde buscará cerrar su participación en los Juegos Bonaerenses 2026 con una actuación destacada.

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