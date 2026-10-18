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Juegos Bonaerenses 2026: Pergamino viaja a la Final Provincial en Mar del Plata con 350 representantes

La delegación de Pergamino parte este domingo a Mar del Plata para disputar la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026 junto a sus 350 representantes.

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18 de octubre de 2026 a las 12:14 p. m.
Juegos Bonaerenses 2026: Pergamino viaja a la Final Provincial en Mar del Plata con 350 representantes
Las finales de los Juegos Bonaerenses se disputarán esta semana en Mar del Plata.Foto: LA OPINION

Este domingo 18 de octubre, a las 23:00, partirá desde la Terminal de Ómnibus la delegación de Pergamino rumbo a Mar del Plata para disputar la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026. Un contingente integrado por 350 personas competirá en 49 disciplinas deportivas y culturales buscando dejar a la ciudad en lo más alto. (55 palabras)

Delegación de Pergamino preparada

La edición N° 35 de la principal competencia deportiva y cultural de la Provincia de Buenos Aires tendrá su acto inaugural este lunes 19 de octubre en Mar del Plata y se extenderá hasta el viernes 23. El traslado de la comitiva local se realizará mediante un despliegue logístico integrado por seis colectivos, cinco unidades tipo minibús y un automóvil oficial. La salida está programada desde la estación de ómnibus local, tomando la Ruta Nacional 8, la Ruta Provincial 41, Castelli y la Autovía 2 como itinerario de viaje.

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Asignación de micros pergaminenses

El diagrama de viaje y la distribución de las comitivas en cada unidad de transporte quedó establecido de la siguiente manera:

• Empresa El Alba – Colectivo 1: Área de Cultura y Adultos Mayores.

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• Empresa El Alba – Colectivo 2: Rugby Sub 16 Femenino, Voleibol Sub 14 Femenino y Básquetbol Sub 16 Femenino.

• Empresa El Alba – Colectivo 3: Deportes Adaptados / PCD.

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• Empresa El Alba – Colectivo 4: Atletismo, Bonaerenses en Carrera, cobertura de Prensa y Enfermería.

• Empresa Baldoni – Colectivo 1: Bádminton, Taekwondo, Natación, Tenis de Mesa y Básquetbol 3x3 Sub 16 Masculino.

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• Empresa Baldoni – Colectivo 2: Cestoball 3x3, Cestoball Sub 14, Básquetbol Sub 18 Masculino, Básquetbol Sub 18 Femenino, Pádel, Tenis, Voleibol Sub 13 Mixto y Beach Voley.

• Minibuses y Trafic de apoyo:

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o Minibús Discapacidad: Disciplina Boccia.

o Minibús 1: Voleibol COMU Sub 15.

o Minibús 2: Voleibol Alfonzo Sub 18.

o Minibús 3: Voleibol Alfonzo Sub 14.

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o Minibús 4: Logística, apoyo y traslado de elementos varios.

Disciplinas deportivas y culturales

La representación local abarca una amplia diversidad de categorías que dividen su participación en Deportes Juveniles, Deportes PCD, Adultos Mayores y Cultura. En el plano deportivo habrá acción en atletismo, básquetbol, vóleibol, natación, pádel, tenis, taekwondo, tenis de mesa, cestoball, fútbol tenis, tejo y boccia, entre otras. Por su parte, el área cultural dirá presente con participantes en folklore, tango, rock, pintura, freestyle, narración oral y danza teatro.

Hospedaje y logística confirmados

Durante la estadía en la ciudad feliz, la delegación completa se alojará en el Hotel 13 de Julio (ubicado en 9 de Julio 2777), donde también se centralizará el servicio de desayunos, almuerzos y cenas. La coordinación general estará conducida por Matías Varela, Rodrigo Echecopar, Diego Sahud, Esteban Terzzoli y Walter Olivero. Asimismo, la comitiva contará con asistencia médica preventiva permanente compuesta por la enfermera Yamila Rios, el kinesiólogo Andrés Buey y un vehículo ligero de apoyo durante el trayecto en ruta.

Juegos Bonaerenses 2026: convivencia

Desde la Subsecretaría de Deportes municipal se remarcó el cumplimiento estricto de las normas de convivencia, la puntualidad en los horarios de competencia y comidas, el respeto al Fair Play y la acreditación obligatoria mediante DNI actualizado o la app "Mi Argentina". El regreso a Pergamino está pautado para el viernes 23 de octubre tras la cena, estimando la llegada a la ciudad durante la mañana del sábado 24.

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