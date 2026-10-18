Juegos Bonaerenses 2026: Pergamino viaja a la Final Provincial en Mar del Plata con 350 representantes
La delegación de Pergamino parte este domingo a Mar del Plata para disputar la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026 junto a sus 350 representantes.
Este domingo 18 de octubre, a las 23:00, partirá desde la Terminal de Ómnibus la delegación de Pergamino rumbo a Mar del Plata para disputar la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026. Un contingente integrado por 350 personas competirá en 49 disciplinas deportivas y culturales buscando dejar a la ciudad en lo más alto. (55 palabras)
Delegación de Pergamino preparada
La edición N° 35 de la principal competencia deportiva y cultural de la Provincia de Buenos Aires tendrá su acto inaugural este lunes 19 de octubre en Mar del Plata y se extenderá hasta el viernes 23. El traslado de la comitiva local se realizará mediante un despliegue logístico integrado por seis colectivos, cinco unidades tipo minibús y un automóvil oficial. La salida está programada desde la estación de ómnibus local, tomando la Ruta Nacional 8, la Ruta Provincial 41, Castelli y la Autovía 2 como itinerario de viaje.
Las mas leidas de Pergamino
Quién era Roberto Farías García, el pergaminense que murió en un choque en Punta Cana
El Indio Rojas, la gran figura de los festejos por el aniversario de Pergamino
El fin de la prioridad por derecha: qué dice la nueva Ley de Tránsito que aprobó la Legislatura
Ugarte e Yrigoyen, más cerca de quedar conectadas por un nuevo corredor urbano
Abel Albino llega a Pergamino con una propuesta para pensar cómo construir una gran nación desde la infancia
Asignación de micros pergaminenses
El diagrama de viaje y la distribución de las comitivas en cada unidad de transporte quedó establecido de la siguiente manera:
• Empresa El Alba – Colectivo 1: Área de Cultura y Adultos Mayores.
• Empresa El Alba – Colectivo 2: Rugby Sub 16 Femenino, Voleibol Sub 14 Femenino y Básquetbol Sub 16 Femenino.
• Empresa El Alba – Colectivo 3: Deportes Adaptados / PCD.
• Empresa El Alba – Colectivo 4: Atletismo, Bonaerenses en Carrera, cobertura de Prensa y Enfermería.
• Empresa Baldoni – Colectivo 1: Bádminton, Taekwondo, Natación, Tenis de Mesa y Básquetbol 3x3 Sub 16 Masculino.
• Empresa Baldoni – Colectivo 2: Cestoball 3x3, Cestoball Sub 14, Básquetbol Sub 18 Masculino, Básquetbol Sub 18 Femenino, Pádel, Tenis, Voleibol Sub 13 Mixto y Beach Voley.
• Minibuses y Trafic de apoyo:
o Minibús Discapacidad: Disciplina Boccia.
o Minibús 1: Voleibol COMU Sub 15.
o Minibús 2: Voleibol Alfonzo Sub 18.
o Minibús 3: Voleibol Alfonzo Sub 14.
o Minibús 4: Logística, apoyo y traslado de elementos varios.
Disciplinas deportivas y culturales
La representación local abarca una amplia diversidad de categorías que dividen su participación en Deportes Juveniles, Deportes PCD, Adultos Mayores y Cultura. En el plano deportivo habrá acción en atletismo, básquetbol, vóleibol, natación, pádel, tenis, taekwondo, tenis de mesa, cestoball, fútbol tenis, tejo y boccia, entre otras. Por su parte, el área cultural dirá presente con participantes en folklore, tango, rock, pintura, freestyle, narración oral y danza teatro.
Hospedaje y logística confirmados
Durante la estadía en la ciudad feliz, la delegación completa se alojará en el Hotel 13 de Julio (ubicado en 9 de Julio 2777), donde también se centralizará el servicio de desayunos, almuerzos y cenas. La coordinación general estará conducida por Matías Varela, Rodrigo Echecopar, Diego Sahud, Esteban Terzzoli y Walter Olivero. Asimismo, la comitiva contará con asistencia médica preventiva permanente compuesta por la enfermera Yamila Rios, el kinesiólogo Andrés Buey y un vehículo ligero de apoyo durante el trayecto en ruta.
Juegos Bonaerenses 2026: convivencia
Desde la Subsecretaría de Deportes municipal se remarcó el cumplimiento estricto de las normas de convivencia, la puntualidad en los horarios de competencia y comidas, el respeto al Fair Play y la acreditación obligatoria mediante DNI actualizado o la app "Mi Argentina". El regreso a Pergamino está pautado para el viernes 23 de octubre tras la cena, estimando la llegada a la ciudad durante la mañana del sábado 24.