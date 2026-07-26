Joaquín de Mayo presentó Permiso, su primer disco de canciones propias

Cultura

El músico y cantautor pergaminense lanzó un álbum integrado por seis composiciones de raíz folklórica, grabadas de manera artesanal. En diálogo con LA OPINION, habló del origen de las obras, de su vínculo con la llanura pampeana y del desafío de una nueva etapa como compositor.

Después de un largo proceso creativo y de grabación, el músico y cantautor pergaminense Joaquín de Mayo acaba de publicar Permiso, su primer material discográfico integrado exclusivamente por canciones de su autoría. El álbum reúne seis composiciones de raíz folklórica: Gato escondido (gato), Compañera (chacarera simple), Pampa gris (huella), De la llanura (zamba), Triunfo de la Tierra (triunfo) y El encontrado (gato).

El trabajo comenzó a gestarse en diciembre de 2023 y fue realizado de manera "muy artesanal y relajada". De Mayo, que no vive de la música, se encargó además de interpretar prácticamente todo el material.

"Me tomé el atrevimiento de grabar todos los instrumentos", resume sobre una experiencia que tuvo como base la grabación y mezcla en El Tordo Récords, estudio de Lucho Carrasco, mientras que el mastering estuvo a cargo de Lucas Ferrarini.

Para el músico, la aparición del disco representa el cierre de un proceso que empezó varios años atrás.

"La publicación de Permiso significa la conclusión de una idea que se me fue ocurriendo hace unos años: grabar algunas canciones que tenía dando vueltas. En 2019 nació la chacarera y, en la pandemia y post pandemia, fueron saliendo algunas otras muy de a poquito. Les fui dando tiempo hasta que en un momento me pareció que podría grabarlas, más que nada para que no se pierdan."

El nombre del álbum también tiene un significado especial.

"El título es un gesto principalmente de respeto, mezclado siempre con gran admiración, hacia los grandes compositores de nuestra música popular, no solo los conocidos por todos, sino también los amigos míos que hace años vienen escribiendo y grabando hermosas canciones. Es pedirle permiso a todos ellos, y un poco también puede ser un pedir permiso a cada persona que se tome el tiempo de escucharlo."

Un regreso al folklore Las canciones nacieron, en buena medida, a partir de un reencuentro con la guitarra. Aunque su formación incluye saxo, flauta y otros lenguajes musicales, fue el folklore el que terminó marcando el rumbo de este primer trabajo.

"En ese momento estaba tocando el saxo y la flauta, y cantando. Como estábamos por hacer un viaje importante decidí que me iba a llevar la flauta, que es fácil de trasladar, y la guitarra, como para trabajar y hacer una moneda si hiciera falta cantando. Así retomé la guitarra y me di cuenta de que lo único que podía tocar, con mis limitaciones, y lo que más me gustaba era folklore."

Ese regreso derivó en la composición de la primera chacarera y abrió una nueva etapa creativa.

"Esa chacarera fue importante porque me gustó y me animó a tratar de seguir intentando escribir, con la idea de cantarle a nuestra llanura, a nuestro paisaje cotidiano, a esta inmensidad de la pampa que tuve el privilegio y la suerte de conocer en profundidad en mi adolescencia."

El artista explica que siempre tomó como guía la frase "pinta tu aldea y pintarás el mundo", junto con otra idea de San Agustín: "uno no ama lo que no conoce". A partir de allí aparecieron ritmos profundamente ligados a la región pampeana.

"Tenía ganas de escribir una huella, un triunfo, ritmos muy vinculados a la llanura, a esta parte del mundo. Y salió. Resultaron ser todas danzas, lo cual no fue buscado de manera consciente, pero se ve que primó el bailarín que llevo adentro, por el cual me acerqué a la música. En mi caso fue primero la danza y después vino la curiosidad por ejecutar instrumentos."

El desafío de grabarlo solo Aunque inicialmente pensó en una instrumentación sencilla —guitarra, bombo, flauta y voz—, el proceso de grabación no estuvo exento de dificultades.

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"La idea era hacer algo sencillo. Me parecía que lo podía resolver solo sin andar molestando a nadie, pero la guitarra me costó, porque no me considero un buen guitarrista. Me puedo llegar a acompañar nomás, pero grabar es otra cosa, y hubiera sido mejor decirle a alguno de mis amigos que sí son guitarristas."

Un disco atravesado por múltiples influencias La trayectoria musical de De Mayo incluye el folklore, la música popular, el rock, la música latinoamericana y la formación académica. Sin embargo, considera que en Permiso todas esas experiencias confluyen naturalmente.

"Al no definirme como una sola cosa —rockero, folclorista o músico académico— el escaso conocimiento que puedo tener de estos géneros me da cierta libertad para jugar a rockearla por momentos, a buscar la mejor conducción de voces o ser lo más fiel posible al canto surero. Pero creo que le gana y prima sobre todo el bailarín."

Esa mirada también se trasladó a los arreglos.

"Lo fui pensando mucho desde la oreja del bailarín, que den ganas de bailar alguna canción. Por eso no me extiendo casi nada en los finales y traté de hacer un tiempo no tan rápido: tiempo de llanura y de baile para disfrutar sin andar corriendo."

Lo que viene Lejos de considerar que el proceso terminó con este lanzamiento, Joaquín de Mayo asegura que ya piensa en un segundo trabajo.

"Después de esto la idea es grabar otro disco con más canciones mías que tengo dando vueltas, con invitados, amigos músicos que quiero mucho, tocarlas donde me inviten y seguir haciendo canciones propias, que creo es algo muy importante y que medio se me apareció ahora."

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El compositor reconoce que durante muchos años admiró profundamente a quienes podían escribir sus propias obras.

"Siempre tuve gran admiración por quienes podían escribir canciones, me parecía algo extraordinario. Lo estoy disfrutando sinceramente y ojalá sigan apareciendo más canciones."

Respecto de una posible presentación en vivo, no la descarta, aunque explica que el formato del disco presenta algunas dificultades.

"Siento que ya está presentado en sociedad. Además hay temas que tienen mucha flauta y que no podría tocar en vivo solo, cosa que sí permite la grabación. Pero no lo descarto tampoco."

Permiso ya se encuentra disponible en Spotify y también puede escucharse a través del canal oficial de Joaquín de Mayo en YouTube.