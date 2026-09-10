Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Jiu Jitsu: Ladislao Montebro sumó tres medallas en el AJP Argentina

El deportista que representa a la Escuela Jiu Jitsu Sukata Pergamino tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el AJP Tour Argentina National Jiu Jitsu Championship 2026 Gi &amp; No-Gi, donde obtuvo dos medallas de oro y una de plata. La competencia se desarrolló en el Pabellón...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·10 de septiembre de 2026 a las 10:22 a. m.
Jiu Jitsu: Ladislao Montebro sumó tres medallas en el AJP Argentina

El deportista que representa a la Escuela Jiu Jitsu Sukata Pergamino tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el AJP Tour Argentina National Jiu Jitsu Championship 2026 Gi & No-Gi, donde obtuvo dos medallas de oro y una de plata.

La competencia se desarrolló en el Pabellón África del Parque Olímpico de la Juventud, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a exponentes de distintos puntos del país. Montebro logró el primer puesto en su categoría y también se consagró campeón absoluto en la modalidad Gi, con kimono. Además, alcanzó el segundo lugar en su categoría en la modalidad No-Gi, sin kimono.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

Boxeo: Anahí Sánchez va por el título latino

8/9, 01:07 p. m.
Boxeo: Anahí Sánchez va por el título latino
2

Llega a Pergamino la Exposición Internacional de Arte Correo

2/9, 09:48 a. m.
Llega a Pergamino la Exposición Internacional de Arte Correo
3

Limpieza y mantenimiento del Arroyo Pergamino

2/9, 09:07 a. m.
Limpieza y mantenimiento del Arroyo Pergamino
4

Javier Martínez participó de URBAN CITIES, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes

2/9, 12:57 p. m.
Javier Martínez participó de URBAN CITIES, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes
5

El Municipio propone reducir a 40 km/h la velocidad máxima en las avenidas

1/9, 01:30 p. m.
El Municipio propone reducir a 40 km/h la velocidad máxima en las avenidas

Desde la Municipalidad de Pergamino felicitaron a Montebro por los resultados alcanzados y destacaron su participación en una competencia de alcance nacional. Asimismo, valoraron el trabajo que llevan adelante las instituciones deportivas de la ciudad, generando espacios de formación, desarrollo y competencia para los deportistas locales.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...