Jiu Jitsu: Ladislao Montebro sumó tres medallas en el AJP Argentina

Municipalidad de Pergamino

El deportista que representa a la Escuela Jiu Jitsu Sukata Pergamino tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el AJP Tour Argentina National Jiu Jitsu Championship 2026 Gi & No-Gi, donde obtuvo dos medallas de oro y una de plata. La competencia se desarrolló en el Pabellón...

El deportista que representa a la Escuela Jiu Jitsu Sukata Pergamino tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el AJP Tour Argentina National Jiu Jitsu Championship 2026 Gi & No-Gi, donde obtuvo dos medallas de oro y una de plata.

La competencia se desarrolló en el Pabellón África del Parque Olímpico de la Juventud, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a exponentes de distintos puntos del país. Montebro logró el primer puesto en su categoría y también se consagró campeón absoluto en la modalidad Gi, con kimono. Además, alcanzó el segundo lugar en su categoría en la modalidad No-Gi, sin kimono.