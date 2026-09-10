Jiu Jitsu: Ladislao Montebro sumó tres medallas en el AJP Argentina
El deportista que representa a la Escuela Jiu Jitsu Sukata Pergamino tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el AJP Tour Argentina National Jiu Jitsu Championship 2026 Gi & No-Gi, donde obtuvo dos medallas de oro y una de plata. La competencia se desarrolló en el Pabellón...
El deportista que representa a la Escuela Jiu Jitsu Sukata Pergamino tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el AJP Tour Argentina National Jiu Jitsu Championship 2026 Gi & No-Gi, donde obtuvo dos medallas de oro y una de plata.
La competencia se desarrolló en el Pabellón África del Parque Olímpico de la Juventud, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a exponentes de distintos puntos del país. Montebro logró el primer puesto en su categoría y también se consagró campeón absoluto en la modalidad Gi, con kimono. Además, alcanzó el segundo lugar en su categoría en la modalidad No-Gi, sin kimono.
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Desde la Municipalidad de Pergamino felicitaron a Montebro por los resultados alcanzados y destacaron su participación en una competencia de alcance nacional. Asimismo, valoraron el trabajo que llevan adelante las instituciones deportivas de la ciudad, generando espacios de formación, desarrollo y competencia para los deportistas locales.