Cultura

El grupo de teatro de la ciudad de Colón llegará este viernes a Pergamino con una obra de formato largo en la que cada función se construye en vivo y sin un guion previo. La dirección está a cargo de Pablo Mansilla.

Este viernes, a las 21:00, el escenario de Hipócritas Teatro (Colón 20) recibirá al grupo Jarana, de la ciudad de Colón, que presentará Mudanza, una propuesta de improvisación teatral en formato largo, con dirección de Pablo Mansilla y musicalización en vivo de José Herrera.

La particularidad de esta experiencia es que no hay una historia previamente escrita ni un desarrollo establecido. A partir de la improvisación, los intérpretes crean en el momento los personajes, las situaciones, los vínculos y los acontecimientos que dan forma al relato. Cada función propone así un recorrido diferente, en el que las decisiones escénicas y los giros inesperados van construyendo una historia frente al público.

«¿Y si la próxima la escribimos juntos? En Mudanza nada está escrito: todo lo vamos creando juntos en el momento. Personajes, decisiones, encuentros, recuerdos y vueltas inesperadas se construyen en el escenario frente a ustedes. Cada función es única e irrepetible. ¿Nos acompañás en la próxima?», invitan desde el elenco.