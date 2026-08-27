Investigan la posibilidad que otro vehículo embistió al auto que cayó a la alcantarilla

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Policiales

Investigan la participación de otro vehículo en el incidente vial ocurrido en avenida Pellegrini y Marasso, donde un auto terminó dentro de una alcantarilla.

27 de agosto de 2026 a las 11:34 a. m.

27 de agosto de 2026 a las 11:34 a. m.

Un incidente vial ocurrido este jueves por la mañana en avenida Pellegrini y Marasso quedó bajo investigación luego de que surgieran elementos que indicarían la participación de otro vehículo. El automóvil terminó dentro de una alcantarilla tras una maniobra que, inicialmente, había sido considerada como un despiste.

Incidente vial bajo investigación El hecho se registró alrededor de las 7:58, cuando el conductor de un automóvil circulaba por avenida Pellegrini, en dirección desde Marasso hacia avenida Juan B. Justo, y se aproximaba al semáforo ubicado en la intersección.

De acuerdo con la información reunida posteriormente, el vehículo se desplazaba por el carril derecho de la avenida, aparentemente con intención de continuar hacia la zona de la ruta y realizar el giro correspondiente.

En ese momento, otro automóvil, de color blanco y cuyas características no pudieron ser determinadas con precisión, se habría desplazado desde el sector izquierdo de la fila de vehículos que aguardaban la habilitación del semáforo.

Según los primeros testimonios aportados sobre la mecánica del hecho, el automóvil blanco habría realizado una maniobra imprevista y se habría cruzado en la trayectoria del vehículo que circulaba por Pellegrini.

La maniobra habría provocado un impacto en la parte trasera del automóvil, que perdió estabilidad, se desplazó hacia uno de los laterales de la avenida y terminó cayendo en la alcantarilla destinada al desagüe pluvial.

Vehículo terminó en alcantarilla El impacto y la posterior salida de la calzada hicieron que el automóvil atravesara el sector de separación existente entre la calle interna y la alcantarilla. Incluso se produjeron daños en los ladrillos de cemento colocados como límite de protección.

El vehículo quedó parcialmente dentro del conducto de desagüe y el conductor permaneció atrapado en el habitáculo durante los primeros momentos posteriores al incidente, debido a la activación de los airbags.

Personas que se encontraban circunstancialmente en las inmediaciones se acercaron para asistir al joven y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Una llamada al 911 permitió activar el procedimiento correspondiente para asistir al conductor.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el joven sufrió dolores en una de sus muñecas, aunque no habría presentado lesiones de gravedad. La primera evaluación permitió establecer que, pese a la espectacularidad del episodio y los daños registrados en el vehículo, las consecuencias físicas habrían sido considerablemente menores de lo que podía suponerse por la violencia del impacto.

Testimonios sobre el incidente vial La mecánica del episodio comenzó a ser reconstruida a partir de los testimonios de personas que se encontraban en el lugar o que llegaron inmediatamente después del impacto.

En un primer momento, el episodio había sido interpretado como un despiste protagonizado por el conductor del automóvil, posiblemente a raíz de una pérdida de control. Sin embargo, la aparición de nuevos elementos modificó esa hipótesis inicial y llevó a considerar la posible intervención de un segundo vehículo.

De acuerdo con uno de los relatos incorporados informalmente a la reconstrucción del hecho, ambos automóviles se encontraban circulando por el mismo sector de avenida Pellegrini y el segundo vehículo habría abandonado la fila que aguardaba el cambio de semáforo.

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La maniobra, siempre según esa versión, habría sido repentina y habría dejado al conductor del automóvil siniestrado con escaso margen para evitar la colisión.

El vehículo que habría realizado la maniobra continuó su recorrido y ahora se procura determinar con precisión sus características, además de establecer quién se encontraba al mando y cuál fue exactamente su intervención en el incidente vial.

Investigan una mala maniobra Otro elemento que deberá ser esclarecido es el intercambio que se habría producido posteriormente entre los protagonistas. Según trascendió, el automovilista que habría realizado la maniobra cuestionada le habría reprochado al joven conductor una supuesta irregularidad relacionada con su circulación.

Ese planteo forma parte de las circunstancias que deberán ser analizadas para establecer cómo se produjo la secuencia completa y determinar las eventuales responsabilidades.

La investigación deberá contemplar los testimonios de quienes presenciaron el episodio, los daños observados en ambos vehículos y la posición en la que quedaron después del impacto. También podrían resultar relevantes las imágenes de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de avenida Pellegrini y Marasso.

La existencia de registros fílmicos permitiría establecer la trayectoria de los dos automóviles, determinar si efectivamente uno de ellos abandonó la fila del semáforo y precisar la maniobra que antecedió al choque.

Avenida Pellegrini y Marasso El lugar donde ocurrió el incidente vial constituye una zona de circulación importante durante las primeras horas de la mañana, especialmente por el tránsito de vehículos que se desplazan desde distintos sectores hacia avenida Juan B. Justo y otros accesos.

El episodio se produjo precisamente en un horario de intenso movimiento, cuando numerosos conductores aguardaban la habilitación del semáforo.

La caída del automóvil dentro de la alcantarilla generó una situación de riesgo adicional y obligó a prestar especial atención al tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y posteriormente se retiraba el vehículo del lugar.

Por el momento, la hipótesis de un simple despiste perdió fuerza frente a los testimonios que señalan la posible participación de un segundo automóvil. No obstante, será necesario reunir elementos objetivos para confirmar esa versión y establecer la responsabilidad que pudiera corresponder.