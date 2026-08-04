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Intimidaciones verbales en la vía pública

El ex cuñado se presentó en su domicilio de calle Mosconi al 1.700 y le vociferó amenazas de muerte a su madre

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03 de agosto de 2026 a las 09:03 p. m.
Intimidaciones verbales en la vía pública
Las amenazas a los gritos ocurrieron frente a una morada familiar en el barrio San Martín.

Un hombre de 40 años radicó una denuncia tras ser alertado por su madre de una situación violenta. Mientras el denunciante se encontraba fuera de su hogar, el ex cuñado se presentó en su domicilio de calle Mosconi al 1.700 y le vociferó amenazas de muerte a su madre hacia la persona de la víctima, todo motivado por conflictos previos. Solicitó medidas cautelares con intervención de la UFIyJ N° 08.

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