> Intento de robo en Escuela Secundaria 6: hallaron un portón dañado y activaron un operativo policial

Policiales

Un posible intento de robo en la Escuela Secundaria 6 de Pergamino movilizó a la Policía tras detectarse daños en el acceso al gimnasio. No hubo faltantes.

La Escuela Secundaria 6 de Pergamino fue escenario este lunes por la tarde de un importante despliegue policial luego de que las autoridades educativas detectaran daños en un portón de ingreso al gimnasio, situación que fue interpretada como un posible intento de robo. Si bien la inspección confirmó la rotura del acceso, no se registraron faltantes dentro del edificio escolar.

Escuela Secundaria 6 El procedimiento se inició alrededor de las 13:50, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la situación en el establecimiento educativo ubicado en Estrada 1225, en inmediaciones de la esquina con Castelli.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Comando de Patrulla, quienes se entrevistaron con la directora de la institución, Sonia del Luján Torcigliani, de 49 años, quien explicó que al encontrarse en el edificio advirtió que el portón de ingreso al gimnasio presentaba daños compatibles con una posible maniobra de ingreso ilegal.

Los uniformados realizaron una inspección en las instalaciones para determinar si los autores habían logrado acceder al interior del establecimiento o si existían otros daños. De acuerdo con las primeras constataciones, no se detectó el faltante de elementos pertenecientes a la escuela.

Intento de robo El episodio fue caratulado preventivamente como "Robo en grado de tentativa", aunque hasta el momento no existen indicios de que los autores hayan conseguido concretar el ilícito.

Según informaron fuentes policiales, las actuaciones fueron elevadas con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.

Seguí leyendo Región La industria textil agoniza: los números detrás de la crisis

Entre las medidas ordenadas se encuentran la constatación formal de los daños, la declaración testimonial de la directora y la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO), cuyos integrantes buscarán determinar en qué momento ocurrió la rotura y si existen registros fílmicos públicos o privados que permitan identificar a los responsables.

Investigación policial Aunque la directora manifestó que no radicaría una denuncia penal debido a que no se verificaron faltantes, la Policía inició igualmente las actuaciones correspondientes por tratarse de un hecho que podría configurar un delito en grado de tentativa.

Ahora los investigadores intentarán establecer si el establecimiento fue elegido de manera circunstancial o si existió una planificación previa para ingresar durante un momento de escasa circulación de personas.