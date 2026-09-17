Instalan limitadores de altura en calle Mansilla para ordenar el tránsito pesado
La Municipalidad de Pergamino comenzó a colocar limitadores de altura en calle Mansilla como parte de una medida preventiva destinada a ordenar la circulación del tránsito pesado y preservar la infraestructura vial. La instalación de estos dispositivos busca evitar el ingreso de camiones que, por sus dimensiones y peso, pueden...
La Municipalidad de Pergamino comenzó a colocar limitadores de altura en calle Mansilla como parte de una medida preventiva destinada a ordenar la circulación del tránsito pesado y preservar la infraestructura vial.
La instalación de estos dispositivos busca evitar el ingreso de camiones que, por sus dimensiones y peso, pueden generar deterioro en el pavimento y afectar distintos elementos de la infraestructura urbana.
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La medida apunta a cuidar las calles y reducir el impacto que genera el tránsito de vehículos de gran porte sobre el pavimento, contribuyendo a disminuir futuras necesidades de mantenimiento y los costos asociados a su reparación.
Al mismo tiempo, el ordenamiento de la circulación de camiones permite mejorar las condiciones de seguridad vial en un sector donde transitan diariamente vecinos y distintos tipos de vehículos.