> Instalan limitadores de altura en calle Mansilla para ordenar el tránsito pesado

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino comenzó a colocar limitadores de altura en calle Mansilla como parte de una medida preventiva destinada a ordenar la circulación del tránsito pesado y preservar la infraestructura vial. La instalación de estos dispositivos busca evitar el ingreso de camiones que, por sus dimensiones y peso, pueden...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 17 de septiembre de 2026 a las 12:04 p. m.



La Municipalidad de Pergamino comenzó a colocar limitadores de altura en calle Mansilla como parte de una medida preventiva destinada a ordenar la circulación del tránsito pesado y preservar la infraestructura vial.

La instalación de estos dispositivos busca evitar el ingreso de camiones que, por sus dimensiones y peso, pueden generar deterioro en el pavimento y afectar distintos elementos de la infraestructura urbana.

La medida apunta a cuidar las calles y reducir el impacto que genera el tránsito de vehículos de gran porte sobre el pavimento, contribuyendo a disminuir futuras necesidades de mantenimiento y los costos asociados a su reparación.