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Indecar ampliará su planta en Carmen de Areco y duplicará su producción de sembradoras

La empresa del Grupo GR construirá nuevas naves industriales para aumentar su capacidad y alcanzar las 120 sembradoras anuales.

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05 de agosto de 2026 a las 10:05 a. m.
Indecar ampliará su planta en Carmen de Areco y duplicará su producción de sembradoras

Indecar, fabricante de maquinaria agrícola con planta en la ciudad de Carmen de Areco, puso en marcha un ambicioso plan de expansión que permitirá duplicar su capacidad productiva. La compañía avanza con nuevas obras industriales y una modernización de procesos para responder al crecimiento de la demanda del sector agropecuario.

Indecar construirá dos nuevas naves industriales para ampliar su fábrica

El proyecto contempla la incorporación de dos nuevas naves industriales dentro del predio que la empresa posee en Carmen de Areco. La ampliación permitirá mejorar la organización interna de la planta y aumentar el ritmo de fabricación de equipos agrícolas.

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Actualmente, Indecar produce unas 60 sembradoras por año y el objetivo de esta inversión es alcanzar las 120 unidades anuales a partir de febrero, duplicando así la capacidad instalada.

“El primer paso es llevar la capacidad productiva al doble de lo que tenemos hoy. Con la incorporación de estas dos nuevas naves, buscamos pasar de las 60 sembradoras anuales a un ritmo de 120 unidades al año”, explicó Gastón Ricardo, presidente del Grupo GR.

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La empresa apuesta a la tecnología para optimizar sus procesos productivos

La expansión no estará limitada únicamente al crecimiento de la infraestructura. Indecar también inició una reingeniería integral de sus procesos internos con el objetivo de lograr una planta más eficiente y preparada para mayores volúmenes de producción.

Para llevar adelante esta transformación, la firma incorporó a un equipo de ingenieros brasileños especializados en la industria automotriz. Los profesionales trabajarán durante seis meses en una simulación digital completa del funcionamiento de la fábrica.

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El sistema permitirá recrear virtualmente la distribución de los sectores productivos, analizar tiempos de trabajo, detectar posibles interferencias y anticipar cuellos de botella antes de realizar los cambios definitivos en la planta.

La nueva planta de Indecar estará operativa en febrero

Según explicó la empresa, las obras de infraestructura y el proceso de simulación avanzarán de manera simultánea para que la nueva configuración productiva esté funcionando plenamente en febrero.

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“Los ingenieros cargan todos los procesos y el radio de la fábrica en el sistema. Hacen la fábrica ahí, la hacen correr toda y miden tiempos y procesos. Esto nos permite ver dónde hay choques o cuellos de botella antes de implementarlo en la realidad”, detalló Ricardo.

Con esta inversión, Indecar busca fortalecer su posición dentro del mercado de maquinaria agrícola, incorporando estándares internacionales de producción y garantizando una mayor disponibilidad de sembradoras y fertilizadoras para los productores agropecuarios.

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