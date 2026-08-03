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Hospedó a una mujer en situación de calle que lo terminó intimidando con una cuchilla

El propietario de una finca hospedó a una mujer que se tornó agresiva y lo intimidó con un cuchillo.

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03 de agosto de 2026 a las 08:33 p. m.
Hospedó a una mujer en situación de calle que lo terminó intimidando con una cuchilla
Repentinamente la huésped se tornó agresiva contra el propietario que le había brindado hospedaje porque estaba en situación de calle.

Un hombre de 64 años domiciliado en calle Paso al 1.200 solicitó intervención policial tras sufrir un grave incidente dentro de su finca. El denunciante expuso que le daba alojamiento temporal a una mujer de 54 años en situación de calle, pero esta se tornó agresiva y lo amenazó con una cuchilla. La víctima solicitó las medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento ante la UFI N° 08.

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