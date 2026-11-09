Hace 26 días le extirparon un lóbulo del pulmón: la cirugía por cáncer que casi deja a León XIV sin viaje a la Argentina

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El pontífice fue operado el 13 de octubre en Roma. Los estudios confirmaron que el tumor estaba localizado y no necesitó tratamiento adicional.

09 de noviembre de 2026 a las 10:31 a. m.

Fuente: Sala de Prensa de la Santa Sede y Policlínico Agostino Gemelli · 09 de noviembre de 2026 a las 10:31 a. m.

El papa León XIV recorre estos días la Argentina a menos de un mes de haber atravesado una cirugía oncológica. El 13 de octubre fue operado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectarse un tumor maligno.

Durante varios días, la continuidad de la gira por Uruguay, la Argentina y Perú estuvo en duda. El propio Vaticano llegó a plantear públicamente que había que esperar la evolución clínica antes de confirmar el itinerario.

El diagnóstico: adenocarcinoma pulmonar Los análisis del tejido extraído determinaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón, el tipo más frecuente de cáncer en ese órgano.

El adenocarcinoma se origina en las células glandulares que recubren los alvéolos y las vías respiratorias, y suele desarrollarse en las zonas periféricas del pulmón. A diferencia de otros tipos, aparece con frecuencia en personas sin antecedentes de tabaquismo y puede crecer durante tiempo sin producir síntomas, por lo que en muchos casos se detecta en estudios realizados por otros motivos.

El pontífice tiene 71 años: nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago.

La cirugía La intervención se realizó mediante cirugía videoasistida, una técnica que permite operar a través de pequeñas incisiones con el auxilio de una cámara, en lugar de abrir el tórax. Ese abordaje reduce el dolor posoperatorio y acorta los tiempos de recuperación respecto de la cirugía convencional.

El procedimiento consistió en una lobectomía: la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Duró aproximadamente 90 minutos.

El equipo médico estuvo integrado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.

La recuperación, día por día Los partes difundidos por la Santa Sede permitieron seguir una evolución que resultó más rápida de lo previsto.

El miércoles 14, al día siguiente de la operación, el pontífice comenzó a caminar y a realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria. Esa misma tarde concelebró una misa en una sala habilitada en el décimo piso del hospital.

El jueves 15, el parte informó controles normales y buena recuperación del pulmón operado en la radiografía, junto con autonomía para las actividades cotidianas.

El sábado 17 recibió el alta, cinco días después de la cirugía, y regresó al Vaticano. El Vaticano había estimado una internación de alrededor de una semana.

El cirujano Margaritora destacó entonces la conducta del paciente: cumplió las indicaciones dietéticas y de fisioterapia, e hizo más de lo que se le pedía, de modo que requirió una atención mínima. Calculó que la recuperación física completa demandaría unas dos semanas más.

El domingo 18 rezó el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales. El miércoles 21 presidió la audiencia general en la plaza de San Pedro.

La noticia que destrabó el viaje El dato decisivo llegó con el examen histológico del tejido extirpado, el estudio que determina las características precisas del tumor.

Los resultados confirmaron que el adenocarcinoma estaba localizado, es decir, sin diseminación a otros órganos ni a los ganglios. En función de ese hallazgo, el equipo médico estableció que no era necesario aplicar terapias oncológicas adicionales: ni quimioterapia ni radioterapia.

Esa definición fue la que habilitó el sostenimiento de la gira, aunque el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había advertido que el pontífice debería adecuar sus actividades al proceso de rehabilitación.

La segunda internación de su vida Un dato que llamó la atención de los biógrafos: fue apenas la segunda vez que Robert Prevost estuvo hospitalizado. La primera había sido muchos años antes, poco después de llegar a Perú, por fiebre tifoidea.

Hasta octubre, la imagen pública del pontífice era la de una persona activa y en buen estado físico, lo que contrastó con la noticia de la cirugía.

Una historia familiar marcada El diagnóstico se inscribe en un contexto familiar atravesado por la enfermedad oncológica.

Su madre, Mildred Prevost, recibió quimioterapia y falleció de cáncer en 1990. Su padre, Louis Marius Prevost, padeció cáncer de colon y murió en 1997 por una combinación de esa enfermedad y problemas cardíacos.

Los Prevost son tres hermanos muy unidos: Louis, el mayor, de 74 años; John Joseph, de 73; y Robert, de 71. Louis padece mieloma múltiple, un cáncer que afecta a las células plasmáticas de la médula ósea, y sufrió una recaída poco antes de la cirugía del pontífice.

Al conocerse el diagnóstico, su hermano señaló que Robert es el primero de la familia en recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón, y describió la noticia como “un baldazo de agua helada”. Los especialistas consultados en su momento aclararon que la información disponible no permite establecer una relación genética entre los distintos casos familiares.

El hospital de los papas El Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde se realizó la intervención, es conocido popularmente como “el hospital de los papas”. Juan Pablo II, que permaneció internado allí en varias oportunidades, lo apodó “Vaticano III”.

El centro cuenta con un apartamento papal y una capilla destinados a esas internaciones, aunque en octubre ambos espacios se encontraban en obras de reestructuración, razón por la cual el pontífice utilizó una sala habilitada en el décimo piso.

Qué queda por delante Los partes médicos describieron el posoperatorio inmediato, pero no establecen un pronóstico oncológico de largo plazo. Como ocurre con cualquier paciente operado por un tumor localizado, el seguimiento clínico continúa mediante controles periódicos.