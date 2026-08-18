Golpeó en el rostro a su pareja mientras sostenía a su bebé e intentó huir

En la noche de este lunes, personal policial procedió a la aprehensión de un joven de 26 años en las inmediaciones de la calle Mosconi al 400. Minutos antes, el sujeto había agredido físicamente a su pareja de 27 años en el rostro mientras ella llevaba en brazos a su bebé de tres meses. Tras el ataque, un vecino intercedió y fue amenazado de muerte por el agresor, quien intentó darse a la fuga en una motocicleta antes de ser interceptado. La madre y el lactante fueron trasladados preventivamente al Hospital San José por una ambulancia del SAME.