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Golpeó en el rostro a su pareja mientras sostenía a su bebé e intentó huir

La madre y el lactante fueron trasladados preventivamente al Hospital San José por una ambulancia del SAME.

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18 de agosto de 2026 a las 07:19 p. m.
Golpeó en el rostro a su pareja mientras sostenía a su bebé e intentó huir
Una ambulancia de Same trasladó a la mujer golpeada y a su bebé en forma preventiva al Hospital San José.

En la noche de este lunes, personal policial procedió a la aprehensión de un joven de 26 años en las inmediaciones de la calle Mosconi al 400. Minutos antes, el sujeto había agredido físicamente a su pareja de 27 años en el rostro mientras ella llevaba en brazos a su bebé de tres meses. Tras el ataque, un vecino intercedió y fue amenazado de muerte por el agresor, quien intentó darse a la fuga en una motocicleta antes de ser interceptado. La madre y el lactante fueron trasladados preventivamente al Hospital San José por una ambulancia del SAME.

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