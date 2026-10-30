Feria en el Galpón de la Juventud: una tarde de stands, juegos y sorteos



El sábado 31 de octubre, de 15.30 a 18.30 horas, se realizará una nueva jornada de la Feria Estudiantil en el Galpón de la Juventud en Parque Belgrano, con stands, propuestas de emprendedores, juegos y sorteos para disfrutar en familia.



La propuesta reunirá stands con diferentes productos y artículos, en un espacio pensado para que los estudiantes puedan mostrar sus emprendimientos, comercializar sus producciones y recaudar fondos para sus proyectos.

Durante la tarde también habrá juegos y sorteos con premios para quienes se acerquen a recorrer y comprar en los puestos.



La iniciativa busca acompañar a los jóvenes en el desarrollo de sus proyectos, promoviendo el trabajo en equipo, la organización y el espíritu emprendedor.

La realización de la jornada estará sujeta a las condiciones climáticas. Por el momento, el pronóstico es favorable y se continuará realizando un seguimiento para confirmar el evento.