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Feria en el Galpón de la Juventud: una tarde de stands, juegos y sorteos

El sábado 31 de octubre, de 15.30 a 18.30 horas, se realizará una nueva jornada de la Feria Estudiantil en el Galpón de la Juventud en Parque Belgrano, con stands, propuestas de emprendedores, juegos y sorteos para disfrutar en familia.La propuesta reunirá stands con diferentes productos y artículos, en un...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·30 de octubre de 2026 a las 12:03 p. m.
Feria en el Galpón de la Juventud: una tarde de stands, juegos y sorteos


El sábado 31 de octubre, de 15.30 a 18.30 horas, se realizará una nueva jornada de la Feria Estudiantil en el Galpón de la Juventud en Parque Belgrano, con stands, propuestas de emprendedores, juegos y sorteos para disfrutar en familia.

La propuesta reunirá stands con diferentes productos y artículos, en un espacio pensado para que los estudiantes puedan mostrar sus emprendimientos, comercializar sus producciones y recaudar fondos para sus proyectos.
Durante la tarde también habrá juegos y sorteos con premios para quienes se acerquen a recorrer y comprar en los puestos.

La iniciativa busca acompañar a los jóvenes en el desarrollo de sus proyectos, promoviendo el trabajo en equipo, la organización y el espíritu emprendedor.
La realización de la jornada estará sujeta a las condiciones climáticas. Por el momento, el pronóstico es favorable y se continuará realizando un seguimiento para confirmar el evento.

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