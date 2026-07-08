Femicida de Junín aprehendido en Pergamino: la Policía rescató a una nena que el padrino usó de rehén tras ser interceptado

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Policiales

En Alsina y Becerra los efectivos policiales lograron hacer desistir la actitud de mantener de rehén para que no lo arresten.

En la tarde de este miércoles la Policía de Pergamino logró capturar al femicida de Junín que escapó con su hija de 7 años e intentó mantener como rehén a la criatura para que los efectivos no lo arresten cuando lo rodearon en inmediaciones de avenida Alsina y Becerra.

El hombre intensamente buscado por el femicidio de Mercedes Errapán, ocurrido en la ciudad de Junín, fue detenido durante la tarde de este miércoles en Pergamino, en un operativo realizado por fuerzas policiales en inmediaciones de avenida Alsina y Becerra. La menor que había desaparecido junto al sospechoso fue localizada en buen estado de salud.

La captura puso fin a un amplio despliegue policial que se había iniciado durante la mañana, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer de 32 años en una vivienda ubicada sobre calle Iberlucea al 74, casi Belgrano, en la ciudad de Junín.

Desde las primeras horas del día, la Justicia había ordenado una intensa búsqueda del principal sospechoso, identificado como Sebastián Daniel Bonafe, quien además se habría llevado consigo a la hija de siete años de la víctima, situación que incrementó la preocupación de las autoridades y motivó un pedido de colaboración a toda la comunidad.

Investigación por femicidio La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial Junín, encabezada en forma subrogante por la fiscal María Fernanda Sánchez.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía General, el cuerpo de Mercedes Errapán presentaba evidentes signos de criminalidad, por lo que de inmediato se inició una Investigación Penal Preparatoria bajo el protocolo previsto para casos de femicidio.

Los peritos trabajaron durante varias horas en la vivienda donde ocurrió el crimen para preservar evidencias y reconstruir la mecánica del hecho.

Si bien las actuaciones judiciales continúan bajo estricta reserva, trascendió que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, circunstancia que será confirmada mediante las pericias forenses correspondientes.

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Búsqueda de la menor Tras conocerse el crimen, la Fiscalía emitió un alerta para localizar al sospechoso y a la hija de la víctima, una niña de siete años que presuntamente se encontraba con él.

La difusión de fotografías, características físicas y vestimenta permitió ampliar rápidamente la búsqueda, que se extendió por distintas localidades del noroeste bonaerense y movilizó a efectivos de la DDI, Policía Departamental y otras dependencias.

Finalmente, durante la tarde de este miércoles, el operativo culminó en la ciudad de Pergamino, donde el sospechoso fue interceptado y detenido en la zona de avenida Alsina y Becerra.

La menor fue hallada con vida y en buenas condiciones generales, quedando inmediatamente bajo resguardo de las autoridades competentes para su asistencia y contención.

Avanza la causa Con la detención concretada, la investigación continuará con la recolección de pruebas, las pericias pendientes y la indagatoria del acusado, quien será trasladado para quedar a disposición de la Justicia.

Los investigadores procuran establecer con precisión la secuencia de los hechos ocurridos en la vivienda donde fue encontrada Mercedes Errapán y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.