Felicitas Capdevilla Rojas: la gimnasta de Pergamino se consagró campeona nacional

Municipalidad de Pergamino

La gimnasta pergaminense Felicitas Capdevilla Rojas se consagró campeona nacional en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística Femenina, niveles 7, 8 y 9, que finalizó ayer en Aguas Verdes. Como integrante de la selección bonaerense, tuvo una destacada actuación y subió al podio en distintas categorías. El certamen reunió...

19 de octubre de 2026 a las 10:51 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 19 de octubre de 2026 a las 10:51 a. m.

La gimnasta pergaminense Felicitas Capdevilla Rojas se consagró campeona nacional en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística Femenina, niveles 7, 8 y 9, que finalizó ayer en Aguas Verdes. Como integrante de la selección bonaerense, tuvo una destacada actuación y subió al podio en distintas categorías.

El certamen reunió a más de 400 gimnastas de todo el país, que compitieron durante cinco jornadas. Felicitas integró el equipo de la provincia de Buenos Aires junto a las 12 mejores representantes bonaerenses.

La joven deportista cerró su participación con importantes resultados: obtuvo el puesto 12 en la clasificación All Around, se consagró subcampeona en suelo y campeona por equipos, además de alcanzar el título de campeona nacional federativa.