Felicitas Capdevilla Rojas: la gimnasta de Pergamino se consagró campeona nacional
La gimnasta pergaminense Felicitas Capdevilla Rojas se consagró campeona nacional en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística Femenina, niveles 7, 8 y 9, que finalizó ayer en Aguas Verdes. Como integrante de la selección bonaerense, tuvo una destacada actuación y subió al podio en distintas categorías. El certamen reunió...
La gimnasta pergaminense Felicitas Capdevilla Rojas se consagró campeona nacional en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística Femenina, niveles 7, 8 y 9, que finalizó ayer en Aguas Verdes. Como integrante de la selección bonaerense, tuvo una destacada actuación y subió al podio en distintas categorías.
El certamen reunió a más de 400 gimnastas de todo el país, que compitieron durante cinco jornadas. Felicitas integró el equipo de la provincia de Buenos Aires junto a las 12 mejores representantes bonaerenses.
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La joven deportista cerró su participación con importantes resultados: obtuvo el puesto 12 en la clasificación All Around, se consagró subcampeona en suelo y campeona por equipos, además de alcanzar el título de campeona nacional federativa.
Desde el equipo de trabajo que acompaña a Felicitas destacaron el balance positivo del año y su crecimiento deportivo, fruto del trabajo constante y las ganas de superarse. Asimismo, agradecieron a la Municipalidad de Pergamino por el apoyo brindado.