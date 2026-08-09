Están inscribiendo al listado de auxiliares para trabajar de porteros de escuelas en establecimientos educativos de gestión pública

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Pergamino

El Consejo Escolar recibirá, durante los días hábiles de agosto la documentación de quienes aspiren a integrar el Listado 2027 para cubrir futuras vacantes de porteros de escuelas y cocineros en comedores escolares en escuelas públicas del distrito.

09 de agosto de 2026 a las 07:10 a. m.

09 de agosto de 2026 a las 07:10 a. m.

El Consejo Escolar de Pergamino informó que durante agosto permanecerá abierta la inscripción para conformar el Listado 2027 de Aspirantes a cargos de Auxiliares de la Educación. El registro permitirá cubrir futuras vacantes de porteros y cocineros en establecimientos educativos estatales del distrito.

La convocatoria contempla tanto a quienes ya integran el listado y deben renovar su inscripción como a las personas que pretenden incorporarse por primera vez. En todos los casos, el trámite deberá completarse dentro del período establecido por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Para quienes ya forman parte de la nómina de aspirantes, la reinscripción será exclusivamente online y deberá realizarse a través de la plataforma ABC, en el sitio oficial de la Dirección General de Cultura y Educación. El espacio destinado a la inscripción permanecerá habilitado desde el sábado 1 hasta el lunes 31 de agosto.

La renovación es obligatoria todos los años. Por ese motivo, quienes hayan participado de convocatorias anteriores deberán volver a completar el procedimiento durante agosto para poder integrar el listado correspondiente al ciclo 2027.

Nuevos aspirantes Las personas que quieran inscribirse por primera vez deberán realizar el trámite de manera presencial. En Pergamino, la recepción de la documentación estará a cargo del Consejo Escolar entre el lunes 3 y el lunes 31 de agosto, durante los días hábiles, en el horario de 7:30 a 12:30.

La sede del organismo educativo está ubicada en Alem 399, planta alta. Allí deberán presentarse quienes pretendan incorporarse al registro para futuras designaciones como auxiliares en establecimientos educativos de gestión estatal del partido.

Entre las condiciones establecidas se encuentra tener entre 18 y 50 años de edad. La normativa contempla una excepción para quienes acrediten aportes jubilatorios reconocidos oficialmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quienes podrán inscribirse hasta los 60 años.

Antes de concurrir al Consejo Escolar, los nuevos aspirantes deberán realizar el registro online correspondiente en la plataforma ABC. Posteriormente tendrán que presentar personalmente la documentación requerida, completa y dentro del plazo fijado.

Documentación Los interesados deberán concurrir con la documentación original y una copia, colocadas dentro de una carpeta de tres alas o folio. Entre los requisitos se encuentra el Documento Nacional de Identidad, con fotocopia del frente y dorso, y el certificado que acredite estudios primarios o secundarios completos.

También deberán presentar un certificado de buena salud, que podrá ser emitido por un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o por el Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino.

A esa documentación se suman los certificados de antecedentes penales nacionales y provinciales, que forman parte de los requisitos para poder integrar el listado de aspirantes.

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Los postulantes deberán entregar además dos planillas de inscripción. Según informó el Consejo Escolar, esos formularios podrán retirarse previamente en el quiosco ubicado sobre avenida de Mayo, casi en la esquina con Alem, para luego ser completados y presentados junto con el resto de la documentación.

La recomendación para los interesados es reunir con anticipación todos los requisitos y verificar que las copias y certificados estén completos, debido a que la presentación de la documentación constituye una instancia necesaria para formalizar la inscripción.

Capacitación y puntaje Además de los requisitos generales, los aspirantes podrán sumar puntaje mediante cursos relacionados con las tareas que se desarrollan en los servicios auxiliares de las escuelas. Para que sean considerados, las capacitaciones deberán haber sido dictadas por Centros de Formación Laboral oficiales o por la Escuela de Artes y Oficios.

Dentro de las propuestas que otorgan puntaje se encuentran los cursos de Manipulación de Alimentos, Cocina para Comedor Escolar, Cocina Vegetariana, Cocina Libre de Gluten y Cocina Saludable. También se contemplan capacitaciones como Maestro Pizzero, Maestro Fideero y Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar (SAE), entre otras vinculadas con las funciones.

La formación específica adquiere particular importancia para quienes aspiran a desempeñarse como cocineros en los comedores escolares, aunque los antecedentes de capacitación también forman parte de la valoración general de los aspirantes al momento de confeccionar el listado.

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Tres modalidades El proceso de inscripción contempla distintas categorías de aspirantes. Una de ellas corresponde al Listado General, destinado a quienes participan de la convocatoria bajo los requisitos generales establecidos.

También se encuentra disponible el Listado de Personas con Discapacidad. En estos casos será obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documentación respaldatoria para acceder a esa modalidad.

La tercera categoría corresponde al Listado de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, de acuerdo con las modalidades previstas para la conformación del registro de auxiliares.

Desde el Consejo Escolar remarcaron la importancia de respetar los plazos y presentar la documentación completa. El listado que surja de esta convocatoria será utilizado durante 2027 para atender las necesidades de personal auxiliar que se produzcan en las escuelas públicas del distrito.