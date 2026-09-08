Estafaron en casi tres millones de pesos a un jubilado en la venta de una casa rodante

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Policiales

Un jubilado de Pergamino denunció una estafa tras transferir $2.834.000 por una casa rodante. La Fiscalía busca identificar al presunto vendedor y esclarecerlo.

Un jubilado de 71 años denunció en Pergamino una estafa luego de transferir unos $2.834.000 a un hombre con quien negociaba la compra de una casa rodante. Tras concretar los pagos, el presunto vendedor dejó de responderle, por lo que la víctima aportó comprobantes y capturas para avanzar en la investigación.

Estafa por una casa rodante El episodio fue denunciado el lunes 7 de septiembre y quedó registrado en una actuación policial bajo la carátula de Estafa, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3.

De acuerdo con la denuncia, el damnificado, de 71 años, había comenzado a mantener comunicaciones con un hombre identificado como Alberto Segurado con el objetivo de concretar la adquisición de una casa rodante.

La operación se desarrolló durante varios días, en el marco de conversaciones entre ambas partes. Según manifestó el denunciante ante las autoridades, durante ese período realizó distintas transferencias de dinero que, en conjunto, alcanzaron aproximadamente los $2.834.000.

La situación tomó otro curso después de que el dinero fuera enviado. Siempre de acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, el hombre con quien mantenía las conversaciones dejó de responder los mensajes y el contacto se interrumpió.

Ante esa circunstancia, el damnificado comprendió que podía encontrarse frente a una maniobra fraudulenta y decidió recurrir a la Policía para denunciar lo sucedido y aportar los elementos que tenía en su poder.

Transferencias bajo investigación Uno de los principales elementos incorporados a la investigación son los comprobantes de las transferencias bancarias efectuadas por el denunciante. También habría entregado capturas de pantalla vinculadas con las comunicaciones mantenidas durante la negociación.

La documentación resulta de interés para los investigadores debido a que permite establecer el recorrido de los fondos y, eventualmente, individualizar al titular de la cuenta bancaria o instrumento financiero que recibió el dinero.

A partir de esos datos, la Justicia deberá determinar quiénes intervinieron en la operación, establecer si existió una maniobra deliberada para obtener dinero mediante engaño y avanzar en la identificación de los posibles responsables.

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La investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que todavía restan producir distintas medidas para determinar con precisión cómo se desarrolló la negociación y qué ocurrió con el dinero transferido.

Investigación de la Fiscalía La causa fue caratulada como Estafa y quedó bajo la intervención de la UFIyJ Nº 3, desde donde se deberán impulsar las medidas destinadas a esclarecer el hecho denunciado.

Entre las diligencias que podrían resultar relevantes se encuentran aquellas destinadas a verificar la titularidad de las cuentas receptoras, reconstruir las operaciones bancarias realizadas y analizar las comunicaciones mantenidas entre el denunciante y la persona con la que negociaba la compra de la casa rodante.

También será necesario establecer si el vehículo ofrecido existía efectivamente, si se encontraba disponible para su venta y cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se concretó la operación que terminó con la transferencia del dinero.

El caso quedó asentado en la Policía de Pergamino como P.P. Nº 903/2026 y se encuentra incorporado a la I.P.P. Nº 12-00-006145/26-00.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el damnificado procura recuperar el dinero transferido y aportar toda la información disponible para que los investigadores puedan determinar si fue víctima de una maniobra de estafa y quiénes estuvieron detrás de la operación.