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Entraron a robar en un local de indumentaria para niños de calle Larrea

En horas de la madrugada de este jueves irrumpieron ladrones, se apoderaron de 500 mil pesos y ropa que estaba en exhibición y en los espacios de guardado del comercio .

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30 de octubre de 2026 a las 07:24 a. m.
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La comerciante de 36 años, Flavia Garutti, compartió su malestar por el robo en las redes sociales del local.Foto: LA OPINION

Un amargo hecho delictivo afectó a una vecina y comerciante en la madrugada de este jueves, cuando delincuentes ingresaron a robar en la tienda de ropa para bebés y niños que funciona en el garage de su vivienda, situada en la calle Larrea al 500. La víctima del suceso, Flavia Luciana Garutti, de 36 años, escuchó ruidos extraños durante la madrugada y al levantarse comprobó el ilícito en su inmueble. Los autores lograron ingresar sin necesidad de forzar ninguna abertura, aprovechando que una puerta trasera había quedado sin llave por un olvido.

El suceso provocó un severo impacto económico y emocional en la actividad. De acuerdo con el acta de procedimiento de la SCPP y la Comisaría Primera —tras un llamado al 911 a las 07:10 horas—, se constató inicialmente el faltante de quinientos mil pesos en efectivo e indumentaria. Sin embargo, en un emotivo testimonio difundido en sus redes sociales, la propietaria detalló que las pérdidas resultan mayores, alcanzando casi un millón de pesos en dinero y entre tres y cuatro millones de pesos en mercadería.

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El atraco ocurrió en un momento muy desafortunado, ya que la jornada anterior el comercio había recibido un pedido nuevo con ropa de invierno, sumado a que durante este mes el negocio cumplía siete años de vida. La víctima aclaró que el local no cuenta con cámaras de seguridad, alarma ni seguro. En la causa intervienen el GTO y la UFIyJ N° 8 en turno.

Los ladrones revisaron todas las instalaciones y dejaron un gran desorden. — LA OPINION

A pesar de la angustia, Garutti manifestó alivio al señalar que no sufrió daños físicos y que su pequeño hijo se encontraba con la abuela. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro comercial es absoluta, ya que el local cerró sus puertas y la dueña duda si podrá volver a abrir.

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Frente a esta complicada situación, la mujer difundió un video en el perfil de Instagram del local, @constantinokids, solicitando el respaldo de la comunidad. Con la firme intención de recaudar fondos para intentar resurgir, facilitó el alias “constantinobebe” para recibir donaciones voluntarias por transferencia, manifestando que cualquier aporte, por mínimo que sea, significará una ayuda enorme para poder salir adelante.


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