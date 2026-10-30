Colón: la Policía Federal realizó un allanamiento en una forrajería por una denuncia de venta de fauna silvestre

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Policiales

El procedimiento se realizó este jueves por la mañana en un comercio de calle 17 y 52. Los efectivos buscaban aves exóticas que presuntamente estarían en cautiverio para su comercialización.

30 de octubre de 2026 a las 07:51 a. m.

30 de octubre de 2026 a las 07:51 a. m.

Un operativo de la Policía Federal Argentina sorprendió este jueves por la mañana a los vecinos de la ciudad de Colón, cuando varios efectivos irrumpieron en una forrajería ubicada en la intersección de las calles 17 y 52. El procedimiento estaría relacionado con una denuncia por presunta venta ilegal de fauna silvestre y la posible tenencia de aves exóticas en cautiverio con fines comerciales.

Denuncia por fauna silvestre De acuerdo con las primeras informaciones conocidas sobre el procedimiento, la intervención policial se habría originado a partir de una denuncia que alertaba sobre la presunta comercialización de ejemplares de fauna silvestre en ese establecimiento.

La investigación habría puesto el foco en la posible tenencia de aves exóticas que permanecerían enjauladas dentro del comercio y que, según la sospecha que motivó las actuaciones, estarían destinadas a la venta.

A partir de esa información, efectivos de la Policía Federal Argentina se presentaron durante las primeras horas de este jueves en el establecimiento comercial para llevar adelante las diligencias correspondientes.

Operativo en Colón El despliegue de los uniformados generó sorpresa entre los vecinos de la zona, particularmente por la presencia de varios efectivos policiales en las inmediaciones del negocio de forrajería.

El procedimiento se concentró en el inmueble ubicado en calle 17 y 52, donde los agentes realizaron las actuaciones vinculadas con la búsqueda de posibles ejemplares de aves exóticas mantenidas en cautiverio.

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La intervención se enmarca en las acciones de control e investigación relacionadas con la tenencia y comercialización de especies silvestres, una actividad que se encuentra alcanzada por las normas de protección de la fauna.

Sin información oficial Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el resultado del allanamiento realizado en Colón. Tampoco se informó si los efectivos encontraron aves en cautiverio, si procedieron al secuestro de jaulas o ejemplares ni si alguna persona quedó vinculada formalmente a las actuaciones.

Se aguarda que en las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones sobre el procedimiento, el origen de la denuncia y las eventuales medidas adoptadas por las autoridades intervinientes.