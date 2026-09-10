Engañaron a un reconocido médico ginecólogo jubilado y le sustrajeron más de 800 mil pesos en una estafa telefónica

> Engañaron a un reconocido médico ginecólogo jubilado y le sustrajeron más de 800 mil pesos en una estafa telefónica

Policiales

Un reconocido médico ginecólogo jubilado de Pergamino denunció una estafa tras recibir un llamado de una supuesta representante del Banco Provincia.

10 de septiembre de 2026 a las 11:02 a. m.

10 de septiembre de 2026 a las 11:02 a. m.

Un reconocido médico ginecólogo jubilado de Pergamino, de 77 años, denunció una estafa luego de recibir un llamado telefónico de una supuesta representante del Banco Provincia, a quien, mediante un engaño, le proporcionó información personal que posteriormente habría sido utilizada para concretar dos transferencias no autorizadas por un total de 810.000 pesos.

El episodio quedó registrado en una denuncia radicada en una dependencia policial de Pergamino y es investigado bajo la carátula de defraudación informática, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3.

De acuerdo con lo denunciado, el hecho comenzó el lunes 31 de agosto, alrededor de las 10, cuando el jubilado recibió una comunicación telefónica de una mujer que se presentó como representante del Banco Provincia.

Durante la conversación, la interlocutora habría utilizado distintas maniobras de engaño para obtener datos personales del damnificado. Una vez que logró acceder a esa información, finalizó la comunicación telefónica.

El denunciante no advirtió en ese momento que pudiera haber sido víctima de una estafa y continuó con sus actividades habituales. Sin embargo, al día siguiente, martes 1 de septiembre, ingresó a su cuenta de BIP Móvil, la plataforma digital del Banco Provincia, y descubrió movimientos que no había realizado.

Al revisar las operaciones, constató que desde su cuenta se habían concretado dos transferencias que no reconocía. Ambas operaciones tenían como destino una cuenta de la plataforma financiera Ualá registrada a nombre de una mujer identificada como María Alejandra.

El monto total transferido ascendió a 810.000 pesos, dinero que, según consta en la denuncia, el médico jubilado no había autorizado ni enviado voluntariamente.

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Ante la situación, el damnificado se presentó ante las autoridades policiales y aportó los datos vinculados con las operaciones detectadas en su cuenta bancaria. La denuncia permitió iniciar una investigación judicial para determinar de qué manera fueron utilizadas las credenciales o datos obtenidos durante el contacto telefónico.

La causa fue caratulada como defraudación informática y quedó bajo intervención de la UFI N° 3, desde donde se dispusieron las diligencias correspondientes para intentar establecer la identidad de las personas que participaron de la maniobra y determinar el recorrido del dinero transferido.

Entre las medidas de investigación se procura establecer quién se encontraba detrás del llamado telefónico, cómo fueron obtenidos y utilizados los datos del damnificado y quién es la titular de la cuenta de Ualá que recibió los fondos.

El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad de estafa telefónica en la que los delincuentes se presentan como empleados o representantes de entidades bancarias y, mediante diferentes argumentos, buscan obtener información que luego puede ser utilizada para acceder a cuentas o concretar operaciones financieras sin autorización.