¿En qué casos las multas de tránsito impiden renovar la licencia de conducir?
La Defensoría del Pueblo bonaerense recordó que no pueden impedir la renovación por infracciones que todavía no tienen una sentencia firme.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña para informar a los conductores sobre sus derechos al momento de renovar la licencia de conducir y advirtió que los municipios no pueden impedir el trámite por multas de tránsito que todavía no cuentan con sentencia firme.
El organismo explicó que una infracción no queda firme simplemente con la emisión del acta. Primero debe ser notificada, la persona tiene derecho a presentar un descargo y, luego, el Juzgado de Faltas debe evaluar el caso y dictar una sentencia que quede firme.
Las mas leidas de Pergamino
Once amigas pergaminenses de toda la vida volvieron a Bariloche cuando cumplieron 50 años
Murió un bebé que trasladaron sin signos vitales al Hospital
El Consejo de la Magistratura definió las ternas para cubrir tres fiscalías vacantes en Pergamino y Colón
Lectoras de patentes: cómo funciona este anillo digital de seguridad en Pergamino
Tobías tiene 2 años, lucha contra una neumonía y necesita de la solidaridad de todos
Por eso, las multas que se encuentran en trámite y no tienen sentencia firme no pueden ser utilizadas como argumento para impedir la renovación del carnet. En cambio, aquellas sanciones que ya cuentan con una condena firme sí deben ser abonadas.
¿Qué hacer si rechazan la renovación de la licencia?
La Defensoría también señaló que, si un municipio niega la renovación por este motivo, debe entregar por escrito los fundamentos de la negativa. A partir de allí, el conductor puede recurrir al organismo para recibir asesoramiento y acceder a un modelo de descargo.
La recomendación no es nueva: la Defensoría ya había planteado esta situación en resoluciones anteriores y en 2023 volvió a reclamar que se permita renovar las licencias cuando las multas no tengan sentencia firme.