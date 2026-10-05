Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Pergamino

¿En qué casos las multas de tránsito impiden renovar la licencia de conducir?

La Defensoría del Pueblo bonaerense recordó que no pueden impedir la renovación por infracciones que todavía no tienen una sentencia firme.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
05 de octubre de 2026 a las 03:39 p. m.
¿En qué casos las multas de tránsito impiden renovar la licencia de conducir?
La Defensoría del Pueblo bonaerense recordó que no pueden impedir la renovación por infracciones que todavía no tienen una sentencia firme.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña para informar a los conductores sobre sus derechos al momento de renovar la licencia de conducir y advirtió que los municipios no pueden impedir el trámite por multas de tránsito que todavía no cuentan con sentencia firme.

El organismo explicó que una infracción no queda firme simplemente con la emisión del acta. Primero debe ser notificada, la persona tiene derecho a presentar un descargo y, luego, el Juzgado de Faltas debe evaluar el caso y dictar una sentencia que quede firme.

Publicidad

Las mas leidas de Pergamino

1

Once amigas pergaminenses de toda la vida volvieron a Bariloche cuando cumplieron 50 años

2/10, 05:08 p. m.
Once amigas pergaminenses de toda la vida volvieron a Bariloche cuando cumplieron 50 años
2

Murió un bebé que trasladaron sin signos vitales al Hospital

5/10, 12:29 p. m.
Murió un bebé que trasladaron sin signos vitales al Hospital
3

El Consejo de la Magistratura definió las ternas para cubrir tres fiscalías vacantes en Pergamino y Colón

30/9, 07:44 p. m.
El Consejo de la Magistratura definió las ternas para cubrir tres fiscalías vacantes en Pergamino y Colón
4

Lectoras de patentes: cómo funciona este anillo digital de seguridad en Pergamino

4/10, 06:54 a. m.
Lectoras de patentes: cómo funciona este anillo digital de seguridad en Pergamino
5

Tobías tiene 2 años, lucha contra una neumonía y necesita de la solidaridad de todos

29/9, 01:03 p. m.
Tobías tiene 2 años, lucha contra una neumonía y necesita de la solidaridad de todos

Por eso, las multas que se encuentran en trámite y no tienen sentencia firme no pueden ser utilizadas como argumento para impedir la renovación del carnet. En cambio, aquellas sanciones que ya cuentan con una condena firme sí deben ser abonadas.

¿Qué hacer si rechazan la renovación de la licencia?

La Defensoría también señaló que, si un municipio niega la renovación por este motivo, debe entregar por escrito los fundamentos de la negativa. A partir de allí, el conductor puede recurrir al organismo para recibir asesoramiento y acceder a un modelo de descargo.

Publicidad

La recomendación no es nueva: la Defensoría ya había planteado esta situación en resoluciones anteriores y en 2023 volvió a reclamar que se permita renovar las licencias cuando las multas no tengan sentencia firme.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...