¿En qué casos las multas de tránsito impiden renovar la licencia de conducir?

Pergamino

La Defensoría del Pueblo bonaerense recordó que no pueden impedir la renovación por infracciones que todavía no tienen una sentencia firme.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña para informar a los conductores sobre sus derechos al momento de renovar la licencia de conducir y advirtió que los municipios no pueden impedir el trámite por multas de tránsito que todavía no cuentan con sentencia firme.

El organismo explicó que una infracción no queda firme simplemente con la emisión del acta. Primero debe ser notificada, la persona tiene derecho a presentar un descargo y, luego, el Juzgado de Faltas debe evaluar el caso y dictar una sentencia que quede firme.

Por eso, las multas que se encuentran en trámite y no tienen sentencia firme no pueden ser utilizadas como argumento para impedir la renovación del carnet. En cambio, aquellas sanciones que ya cuentan con una condena firme sí deben ser abonadas.

¿Qué hacer si rechazan la renovación de la licencia? La Defensoría también señaló que, si un municipio niega la renovación por este motivo, debe entregar por escrito los fundamentos de la negativa. A partir de allí, el conductor puede recurrir al organismo para recibir asesoramiento y acceder a un modelo de descargo.