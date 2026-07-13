El sol acompañó y la Peña del 9 de Julio reunió a cientos de familias en una gran celebración de la Independencia



El cielo despejado, el sol y una tarde fresca, pero agradable, fueron el marco ideal para que cientos de vecinos disfrutaran de la Peña del 9 de Julio, una propuesta organizada por la Municipalidad de Pergamino junto a El Fortín que convirtió al nuevo predio de la institución en el escenario de una verdadera fiesta popular.

Desde el mediodía comenzaron a llegar las familias para compartir una jornada que combinó música en vivo, danzas tradicionales y gastronomía criolla. El clima acompañó de principio a fin y permitió que el público disfrutara de cada una de las propuestas al aire libre.



Uno de los grandes éxitos de la jornada fue el patio de comidas de El Fortín. El locro, los choripanes, las empanadas, los pasteles y el resto de las especialidades típicas tuvieron una gran aceptación y trabajaron sin descanso durante toda la celebración.



Sobre el escenario, cada presentación recibió el reconocimiento del público. El Ballet Municipal, el Ballet Municipal de Niños, Pablo Íbalo y Zoilo Bartolo ofrecieron espectáculos que fueron acompañados con aplausos y ovaciones, generando un clima de emoción y festejo patrio.



El cierre estuvo a cargo de La Callejera, una de las bandas más convocantes del folclore nacional. Con un repertorio que recorrió zambas, chacareras y canciones populares, el grupo hizo cantar y bailar a vecinos de todas las edades, coronando una jornada que superó las expectativas de los organizadores.

La celebración volvió a poner en valor las tradiciones argentinas y confirmó que las propuestas al aire libre siguen siendo uno de los espacios de encuentro preferidos por los pergaminenses.