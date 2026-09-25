El Museo Municipal inaugura una nueva muestra colectiva de pintura
Este viernes 25 de septiembre, el Museo Municipal será sede de la inauguración de “Lo que emerge de mí, despierta en vos”, una muestra colectiva de pintura que reúne los trabajos de alumnas del taller de pintura coordinado por Cristina Frigerio. La exposición propone un recorrido por distintas miradas y...
Este viernes 25 de septiembre, el Museo Municipal será sede de la inauguración de “Lo que emerge de mí, despierta en vos”, una muestra colectiva de pintura que reúne los trabajos de alumnas del taller de pintura coordinado por Cristina Frigerio.
La exposición propone un recorrido por distintas miradas y formas de expresión, con obras abstractas y figurativas en las que el color, la forma y la materia se convierten en recursos para expresar emociones, experiencias y diferentes maneras de observar el mundo.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
La Municipalidad ofrecerá un show gratuito de El Indio Rojas por los 131 años de Pergamino
Peña, música y festejo: dos propuestas para los adultos mayores
Pergamino vuelve a participar de las Olimpíadas Matemáticas Matific
El Intendente recorrió la planta de Good Park en Pergamino
Primavera en el Parque Belgrano: Música, feria estudiantil y talento local
Cada una de las pinturas refleja un proceso creativo personal y, al mismo tiempo, forma parte de una propuesta colectiva que pone en diálogo distintas sensibilidades y lenguajes artísticos.
Desde el 25 de septiembre hasta el 18 de octubre, la muestra podrá visitarse a partir de las 19 horas en el SUM del Museo Municipal, ubicado en Alsina 405.
La propuesta busca generar un encuentro entre las artistas y el público a través del arte, invitando a recorrer las obras y descubrir las diferentes historias y emociones que aparecen en cada una de ellas.