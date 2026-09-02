El morador de una casa logró reducir a uno de los ladrones que ingresaron a robarle en su propiedad

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Policiales

Un sujeto fue aprehendido luego de ingresar a una vivienda de Sargento Cabral al 200 junto a otros dos sujetos.

Un sujeto de 30 años fue aprehendido durante la madrugada del lunes luego de que, junto a otros cómplices, ingresara a una vivienda de calle Sargento Cabral al 200 tras forzar la puerta de acceso. El propietario advirtió la situación, se enfrentó con los intrusos y logró retener a uno de ellos, mientras los restantes escaparon con una máquina hormigonera.

Robo en una vivienda El episodio se registró alrededor de las 2:00 de este lunes, a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre un presunto robo en una propiedad ubicada en Sargento Cabral al 282.

Al arribar el personal policial, encontró al propietario, un hombre de 56 años, quien relató que momentos antes había advertido el ingreso de tres individuos a su vivienda, luego de que estos forzaran la puerta de acceso.

Al percatarse de la situación, el damnificado se enfrentó físicamente con los intrusos y consiguió retener a uno de ellos. Los otros dos lograron escapar antes de la llegada de los efectivos.

El individuo retenido fue identificado como JNV, de 30 años, quien quedó aprehendido y fue puesto a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por robo.

En una primera inspección del inmueble no se habían constatado faltantes, aunque el procedimiento continuó con el objetivo de establecer qué elementos habían sido sustraídos y determinar la participación de cada uno de los involucrados.

Recuperaron una hormigonera La investigación permitió avanzar pocas horas después. Mientras se desarrollaban las actuaciones, efectivos policiales localizaron a dos hombres que caminaban por inmediaciones de J.J. Valle al 500 llevando una máquina hormigonera.

Las características aportadas sobre los sospechosos y el elemento que transportaban coincidían con la información obtenida a partir del procedimiento realizado en Sargento Cabral.

El propietario de la vivienda reconoció la máquina como de su propiedad, por lo que los efectivos procedieron a recuperarla.

Los sospechosos fueron identificados como LAB, de 30 años, y DOG, de 33. Ambos quedaron aprehendidos en el marco de la causa.

Según se informó, mientras se producía el procedimiento, un tercer individuo que se encontraba junto a ellos intentó escapar. La huida fue advertida por los policías, quienes iniciaron un seguimiento que culminó en inmediaciones de Trincavelli y Lorenzo Moreno.

En ese lugar fue aprehendido Jorge Luis Ferrero, de 33 años, quien quedó también vinculado a la investigación.

Interviene la Fiscalía Con el avance de las actuaciones, la Fiscalía interviniente dispuso recaratular el expediente como robo y ordenó la entrega de la máquina hormigonera a su propietario.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, mientras que las actuaciones fueron realizadas por personal de la Comisaría Segunda.

Ahora la Justicia deberá determinar el grado de participación que tuvo cada uno de los cuatro hombres aprehendidos y establecer si existen otros elementos que permitan acreditar la mecánica del hecho ocurrido durante la madrugada.

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El caso se inició como una intervención policial a raíz de un llamado al 911 y terminó con cuatro personas aprehendidas y la recuperación del elemento que había sido llevado del domicilio.

Relato del damnificado Jorge Robledo, propietario de la vivienda, contó a La Opinión que el episodio no fue un hecho aislado y que desde hace tiempo viene sufriendo distintos robos y faltantes en su propiedad. Según relató, en anteriores oportunidades le sustrajeron un tráiler, un freezer, una heladera, televisores y otros elementos vinculados a su actividad laboral en eventos.

“Esta vez colmó la copa”, resumió el damnificado, quien explicó que regresó a su domicilio junto a su hijo después de haber salido a trabajar y descubrió que los delincuentes no solamente habían ingresado al predio, sino que también habían entrado a la vivienda.

Robledo describió que encontró numerosos daños en el inmueble, principalmente en puertas y ventanas con vidrios repartidos, lámparas y otros elementos. También aseguró que desaparecieron computadoras y distintas pertenencias personales que conservaba en la casa.

Entre los objetos afectados mencionó además vehículos pertenecientes a sus hijos. Según explicó, los delincuentes provocaron daños en la luneta de una Cupé Fuego y en el lateral izquierdo de una Cupé Torino.

Pero más allá del valor económico de los elementos sustraídos o destruidos, el damnificado puso el acento en el impacto emocional que le provocó encontrar su vivienda violentada. Explicó que se trata de una casa que perteneció a su padre y que allí conservaba recuerdos familiares de gran valor afectivo.

“Me siento totalmente invadido”, expresó Robledo al describir lo ocurrido. En ese sentido, sostuvo que el episodio generó una sensación de vulnerabilidad que, según manifestó, resulta difícil de explicar solamente en términos económicos.

El hombre también cuestionó las condiciones de seguridad de la zona y señaló que desde hace meses reclama por una luminaria ubicada en el acceso a su domicilio que, según afirmó, permanece fuera de servicio. Consideró que la falta de iluminación facilita situaciones de inseguridad y reclamó una mayor presencia preventiva.

Robledo aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento, sino contra el funcionamiento del sistema y las dificultades que, desde su perspectiva, enfrenta un vecino después de sufrir un hecho delictivo.

Según su relato, la madrugada del episodio fue él mismo quien se enfrentó con uno de los intrusos y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía. Aseguró que en ese momento también estaba presente su hijo y que la situación fue de extrema tensión.

Horas después, al observar las imágenes obtenidas mediante cámaras de seguridad y ante la aprehensión de otros sospechosos, Robledo manifestó haber reconocido a los hombres como personas que, según afirmó, ya habían ingresado anteriormente a su propiedad.

Mientras continúa el relevamiento de sus pertenencias para establecer con precisión qué elementos fueron sustraídos, el damnificado espera que la investigación judicial permita esclarecer completamente lo sucedido y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.