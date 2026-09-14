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El mantenimiento y control de la ruta nacional Nº 188 ya está en manos de privados

Está operando la nueva empresa que se hará cargo de estas funciones durante los próximos 20 años.

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14 de septiembre de 2026 a las 02:41 p. m.
El mantenimiento y control de la ruta nacional Nº 188 ya está en manos de privados
Está operando la nueva empresa que se hará cargo de estas funciones durante los próximos 20 años.

Finalmente empezó a operar la nueva empresa que se hizo cargo del mantenimiento de la ruta nacional Nº 188:, en lo que hace al Tramo Portuario Sur, que vincula la ruta nacional Nº 9 entre Campana y San Nicolás, con un recorrido de 164 kilómetros; y continúa por la ruta nacional Nº 188, pasado por Pergamino hasta Realicó, en la provincia de La Pampa.

Ese trazado, que tiene 636,8 kilómetros, es estratégico para la región teniendo en cuenta que representa una vía que vincula las zonas productivas del interior bonaerense y pampeano con el complejo portuario del Gran Rosario, uno de los polos exportadores agroindustriales más grandes del mundo.

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Entre ambos corredores, el mapa vial que pasa a manos de Caminos del Plata ronda los 1.309 kilómetros, una porción considerable de los más de 2.500 kilómetros que reparte la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones entre cuatro consorcios: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Todas las concesiones se otorgaron por 20 años.

Las tarifas del peaje

La definición se conoció el 31 de julio pasado, cuando el Ministerio de Economía, a través de la resolución 1186, adjudicó formalmente los dos corredores al consorcio integrado por Creditech —brazo financiero de Grupo Corven— y la constructora marplatense Plantel.

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El esquema de peajes se amplía respecto del actual. En el Tramo Portuario Sur, las dos estaciones vigentes en Zárate y Junín se completarán con otras tres, ubicadas en De la Peña, Ameghino y Benito Larroudé.

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