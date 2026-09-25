El Jardín de Infantes N°908 fue escenario de una nueva jornada de “Arqueólogos por un día”

> El Jardín de Infantes N°908 fue escenario de una nueva jornada de “Arqueólogos por un día”

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa con el proyecto “Arqueólogos por un día” a instituciones educativas de la ciudad, con propuestas pensadas para acercar a niños y jóvenes al conocimiento del patrimonio y al trabajo científico. En esta oportunidad, los talleres se realizaron en el Jardín...

25 de septiembre de 2026 a las 10:31 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 25 de septiembre de 2026 a las 10:31 a. m.

La Municipalidad de Pergamino, a través del Museo Municipal, continúa con el proyecto “Arqueólogos por un día” a instituciones educativas de la ciudad, con propuestas pensadas para acercar a niños y jóvenes al conocimiento del patrimonio y al trabajo científico.

En esta oportunidad, los talleres se realizaron en el Jardín de Infantes N° 908, donde participaron cerca de 70 chicos de ambos turnos.

Durante la jornada, los alumnos pudieron conocer de manera participativa cómo trabajan los arqueólogos y acercarse a diferentes aspectos de esta disciplina a través de experiencias adaptadas a su edad, que buscan despertar la curiosidad y el interés por la historia y el patrimonio local.

“Arqueólogos por un día” forma parte de un programa de extensión educativa impulsado por el Museo Municipal, que comenzó el año pasado y continúa durante este año en instituciones de distintos niveles y en Centros de Desarrollo Comunitario de la ciudad.