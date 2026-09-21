El Instituto Comercial Gianelli celebrará el Día del Ex Alumno con un reencuentro el sábado 26

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La jornada será un espacio de reencuentro compartido entre generaciones de egresados que formaron parte de la historia de la institución.

El Instituto Comercial Gianelli invita a toda su comunidad educativa a participar del Día del Ex Alumno, que se celebrará este sábado 26 a las 17:00 en las instalaciones del Colegio Hogar de Jesús Gianelli (Avenida Hipólito Yrigoyen 29).

La jornada será un espacio de reencuentro compartido entre generaciones de egresados que formaron parte de la historia de la institución. “Los esperamos para compartir una hermosa tarde con shows y sorpresas”, adelantaron los organizadores, quienes preparan una propuesta pensada para disfrutar en familia.

El encuentro tendrá un homenaje especial a las promociones 2001, que celebra su 25º aniversario de egreso, 1996 en su 30º aniversario y 1986 en su 40º aniversario, un reconocimiento que busca destacar los lazos y valores que el colegio ha sabido cultivar a lo largo del tiempo.