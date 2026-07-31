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El fiscal Francisco Furnari indagó al acusado del homicidio de Juan Benítez en la sala de internación del Hospital

En el mediodía del viernes el fiscal Furnari y la instructora judicial Geraldine Casco indagaron al acusado Ramiro Otermín por el episodio de sangre del miércoles pasado en Paraje Pujol.

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31 de julio de 2026 a las 03:16 p. m.
El fiscal Francisco Furnari indagó al acusado del homicidio de Juan Benítez en la sala de internación del Hospital
La instructora judicial Geraldine Casco y el fiscal Francisco Furnari se trasladaron al Hospital "San José" a indagar al acusado del crimen de Paraje Pujol.

En la sala 19 de Clínica Médica está internado Ramiro Otermín (50), tras el episodio de sangre en el que murió el joven Juan Ignacio Benítez (29) y quedaron heridos su padre Eduardo (50) y su tío Gustavo Benítez (52).

Otermín sigue internado porque tiene pendiente un estudio de imágenes por tomografía y el desperfecto del equipamiento en el centro de salud impide que ya haya sido realizado.

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El acusado padece un traumatismo de cráneo que es necesario contrastarlo por el estudio de imagen de alto contraste para valorar la gravedad del diagnóstico.

Además, una fractura en los huesos de una de las manos podría generar la amputación de esa falange ante el cuadro irreversible.

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La instructora judicial Geraldine Casco y el fiscal Francisco Furnari se trasladaron al Hospital "San José" a indagar al acusado del crimen de Paraje Pujol.

Una larga declaración

El acusado declaró durante una hora y cuarto acompañado de un abogado de la Defensoría Oficial, encargado de velar por sus intereses legales.

El sujeto hizo un pormenorizado relato de la conflictiva vecinal que tenía con los hombres del grupo familiar de los Benítez.

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Hizo una detallada reconstrucción de lo que venía ocurriendo y cuáles eran sus padecimientos con respecto a las problemáticas de convivencia en ese asentamiento rural donde los espacios para la pastura y las propiedades de los animales ocupaban la cotidianeidad.

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