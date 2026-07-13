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“El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”: el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinales Argentina - Inglaterra

A solo horas del histórico encuentro en el que la selección argentina buscará la clasificación a la final del Mundial 2026, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” emitió un documento en el que planteó reflexiones de cara al evento deportivo del próximo miércoles

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13 de julio de 2026 a las 04:09 p. m.
“El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”: el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinales Argentina - Inglaterra
A horas del partido con Inglaterra, un excelente mensaje.

A solo horas del histórico partido en el que la selección argentina buscará la clasificación a la final del Mundial 2026, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” emitió un documento en el que planteó reflexiones de cara al evento deportivo del próximo miércoles

En el documento publicado este lunes, la organización señaló que el cruce futbolístico con Inglaterra adquiere relevancia especial por “el profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía” sobre las Islas Malvinas. El comunicado está dirigido a la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad argentina en general. Se da, además, en un marco de gran expectativa por el partido que definirá el nombre de un clasificado a la gran final del Mundial 2026.

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A tomar conciencia y entender

La Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas remarcó que el fútbol representa una de las mayores expresiones de la cultura popular argentina y reconoció la pasión generada por la clasificación de la selección entre los cuatro mejores equipos del torneo. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de diferenciar el fervor deportivo de la causa nacional vinculada a las Islas Malvinas y los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto de 1982.

Según la entidad, “el partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica”. Insistió en que el reclamo de soberanía se sostiene en los ámbitos internacionales a través de la diplomacia, “la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable” establecido por la Constitución Nacional.

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El documento también afirma que, aunque el fixture del campeonato enfrente a la Argentina con “la nación usurpadora” y otras potencias con intereses geopolíticos en las islas, el valor central es que la consigna “¡Malvinas Argentinas!” esté presente como símbolo de memoria y soberanía, “sin caer en la xenofobia ni en el odio”.

Un pedido especial

La Federación solicitó a la sociedad, a los comunicadores y a quienes asistan o sigan el partido que acompañen a la selección argentina manteniendo “el respeto por quienes dieron su vida por la Patria”, y pidió que el fútbol sirva para recordar al mundo la continuidad del reclamo de soberanía.

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La entidad concluyó que la motivación deportiva y el apoyo a la selección pueden convivir con la defensa “de la verdad histórica y la memoria”, subrayando el carácter pacífico y democrático del reclamo argentino.

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