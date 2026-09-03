El Consejo Escolar abre nueva contratación directa para el servicio de Transporte Escolar Rural
Está dirigida a transportistas interesados en cubrir recorridos para alumnos del distrito Pergamino. El período de prestación abarca desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.
Con el objetivo de garantizar la asistencia a clases de estudiantes residentes en las zonas rurales del partido de Pergamino, el Consejo Escolar local aprobó un nuevo llamado a contratación directa para la prestación del servicio de Transporte Escolar (ida y vuelta).
La medida, oficializada mediante la Disposición N° 169/26 dictada este 3 de septiembre de 2026 y firmada por el presidente del cuerpo, Mariano Bocanera, y la secretaria Lic. Silvia T. Yotti, busca cubrir aquellos trayectos que han quedado vacantes. El servicio contratado por la Provincia de Buenos Aires está destinado a garantizar el traslado de alumnos de los distintos niveles educativos autorizados, incluyendo Educación Obligatoria y Especial.
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El período de contratación aprobado abarca desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.
Apertura y presentación de propuestas
Según establece la disposición formal en su artículo 2°, la publicación oficial de la convocatoria se realiza a través de la página web de la Provincia de Buenos Aires. El acto de apertura de las ofertas está programado para el lunes 7 de septiembre de 2026 a las 10:00 hs.
Los transportistas interesados en prestar el servicio deberán dirigirse a la sede del Consejo Escolar de Pergamino o consultar el portal web oficial provincial para informarse sobre los recorridos a cubrir, condiciones técnicas, documentación requerida e inscripción de carpetas.