El básquet 3x3 de Argentino conquistó la medalla de oro para Pergamino en los Juegos Bonaerenses

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Deportes

El equipo de Argentino se consagró campeón en la modalidad básquet 3x3 y sumó una nueva medalla dorada para la delegación de Pergamino en las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollan en Mar del Plata.

Una gran alegría para el deporte pergaminense llegó de la mano del básquet 3x3 de Argentino, que se quedó con la medalla de oro en las finales de los Juegos Bonaerenses.

El conjunto representante de Pergamino logró alcanzar lo más alto del podio en una competencia que reúne a deportistas de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

La conquista constituye un motivo de orgullo para la institución y para toda la delegación local, que participa de esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

El título también refleja el trabajo de formación deportiva que se desarrolla en los clubes de la ciudad y el compromiso de los jóvenes que representan a Pergamino en las distintas disciplinas.

Con esta medalla dorada, el básquet 3x3 de Argentino escribió una página destacada en su participación provincial y aportó una nueva satisfacción al deporte de nuestra ciudad.

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